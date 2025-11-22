懷舊時光・鐵道相伴 「2025富岡鐵道藝術生活節」今起登場，集章換NFT再送「舒華酷卡」
【記者羅伯特/桃園報導】桃園市政府文化局今（22）日於桃園富岡車站前廣場及周邊街區舉辦「2025富岡鐵道藝術生活節」開幕活動，即日起至12月7日一連16天熱鬧登場。本屆以「懷舊時光」為主軸，結合本府農業局「2025桃園仙草嘉年華」，推出「一日雙節」體驗遊程，邀請民眾搭火車走進楊梅富岡，穿梭老街時光走廊、遊賞仙草花田，在鐵道與花海之間感受小鎮獨特的文化與觀光魅力。
活動七大亮點，開幕首週邀請「藍皮解憂號」觀光列車搭配文化體驗遊程，帶領遊客深入富岡客家小鎮。11月22、29日特色列車展示，於富岡焊軌隊展示臺鐵「SA32820總統花車」及「藍寶寶DR系列柴油列車」，開放民眾登車參觀，重溫1960至1990年代鐵道風采。11月22、23日由2025桃園藝術綠洲創作計劃團隊三十舞蹈劇場，在EMU500列車推出《來去富岡》列車移動劇場，以舞蹈與肢體演出旅途中的日常故事與人生百態(票已售罄)。開閉幕11月22日、12月7日則結合桃園藝術巡演計劃邀請當代馬戲團隊Focasa馬戲團帶來街區演出《潘朵拉的盒子》。
活動期間每日於富岡老人文康活動中心，常態辦理鐵道主題展覽，邀請鐵道模型達人徐志綱老師展出臺灣鐵道模型，今年新增懷舊經典作品〈中華商場〉。展場也設置N規鐵道運轉體驗區，開放民眾免費報名體驗。三個週末假日在富岡車站前廣場，則有集結桃園傑出演藝團隊、在地客家表演團體、街頭藝人彈唱、親子互動競賽的舞台活動；站前成功路設置「富約鐵道主題市集」，集結在地文創、美食及鐵道特色攤位。同步響應文化幣政策，消費達指定金額可參加鐵道主題DIY體驗或免費體驗活動主題拍貼機一次。
今年特別結合年輕世代流行文化，與2025年桃園觀光大使、出身楊梅富岡的知名韓國女團i-dle成員葉舒華推出限量「舒華x富岡鐵道藝術生活節明信片」。民眾只要透過「藝遊桃園文化行旅」數位平台參加「2025富岡鐵道藝術生活節」NFT數位集章活動，完成指定點位集章任務，即可獲得活動專屬NFT及限量明信片（數量有限，送完為止），邀請更多粉絲實際走訪富岡小鎮。
此次亦新增2件裝置藝術，富岡站前廣場榕樹下的街道傢俱《樹頭下光陰・共下坐欸》，以榕樹氣根為設計意象，結合客語「共下坐」(一起坐)，象徵親切邀請與文化扎根傳承；《富岡之窗》取材火車車窗，節錄稻田、白鷺鷥、老街、呂家聲洋樓及蒸汽機車頭等在地風景，邀請旅人走入窗框，與作品及老街同框留影。
「一日雙節」建議民眾搭乘臺鐵區間車至「富岡站」下車，參觀完「富岡鐵道藝術生活節」後，可於成功路、信義街口（萊爾富旁）搭乘綠線接駁車前往「2025桃園仙草嘉年華」會場；返程可於原下車點搭乘綠線接駁車返回富岡車站；亦可搭乘紅線接駁車至楊梅站（金德路）。
