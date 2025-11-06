懷舊時光・鐵道相伴「2025富岡鐵道藝術生活節」11月22日鳴笛啟程

活動七大亮點，開幕首週邀請「藍皮解憂號」觀光列車搭配文化體驗遊程，帶領遊客深入富岡客家小鎮。11月22、29日特色列車展示，於富岡焊軌隊展示臺鐵「SA32820總統花車」及「藍寶寶DR系列柴油列車」，開放民眾登車參觀，重溫1960-1990年代鐵道風采。11月22、23日，2025桃園藝術綠洲創作計劃團隊三十舞蹈劇場在EMU500列車推出《來去富岡》列車移動劇場，透過舞蹈詮釋旅途中乘客的日常故事與人生百態。開閉幕11月22日、12月7日則搭配桃園藝術巡演計劃邀請當代馬戲團隊Focasa馬戲團帶來街區演出《潘朵拉的盒子》。

活動期間每日於富岡老人文康活動中心，常態辦理鐵道主題展覽，邀請鐵道模型達人徐志綱老師展出臺灣鐵道模型，今年新增懷舊經典作品〈中華商場〉。展場也設置N規鐵道運轉體驗區，開放民眾報名體驗。三個週末假日在富岡車站前廣場，則有集結桃園傑出演藝團隊、在地客家表演團體、街頭藝人彈唱、親子互動競賽的舞台活動；站前成功路設置「富約鐵道主題市集」，集結在地文創、美食及鐵道特色攤位。同步響應文化幣政策，消費達指定金額可參加鐵道主題DIY體驗或免費體驗活動主題拍貼機一次。

桃園市長張善政於「2025富岡鐵道藝術生活節」記者會中參觀鐵道模型。

此次亦新增2件裝置藝術，富岡站前廣場榕樹下的街道傢俱《樹頭下光陰・共下坐欸》，以榕樹氣根為設計意象，結合客語「共下坐」(一起坐)，象徵親切邀請與文化扎根傳承；《富岡之窗》取材火車車窗，節錄稻田、白鷺鷥、老街、呂家聲洋樓及蒸汽機車頭等在地風景，邀請旅人走入窗框，與作品及老街同框留影。

「2025富岡鐵道藝術生活節」記者會中鐵道模型。

「一日雙節」建議民眾搭乘臺鐵區間車至「富岡站」下車，參觀完「富岡鐵道藝術生活節」後，可於成功路、信義街口（萊爾富旁）搭乘綠線接駁車前往「2025桃園仙草嘉年華」會場；返程可於原下車點搭乘綠線接駁車返回富岡車站；亦可搭乘紅線接駁車至楊梅站（金德路）。

以「懷舊時光」為主軸推出「一日雙節」體驗遊程。



活動名稱︱2025 富岡鐵道藝術生活節

活動期程︱114 年 11 月 22 日（六）至 12 月 7 日（日），共 16 天

粉絲專頁︱https://www.facebook.com/profile.php?id=100069527952211

【特色列車靜態展示】

11月22日(六)：「SA32820總統花車」

11月29日(六)：「藍寶寶DR系列柴油列車」

上午9時至下午5時，富岡焊軌隊第一股線道

【列車移動劇場】

11月22日(六)、11月23日(日) 三十舞蹈劇場《來去富岡》

購票連結：https://www.opentix.life/event/1945660890996649985

【街區演出】

11月22日(六)、12月7日(日)下午4時

FOCASA 馬戲團《潘朵拉的盒子》

【鐵道主題展覽】

時間：11月22日(六)至12月7日(日)上午9時至下午5時

地點：富岡老人文康活動中心

展出：台灣鐵道模型達人 徐志綱老師

【富約鐵道主題市集】

時間：11月22-23日、11月29-30日、12月6-7日，上午11時至下午6時

特色：鐵道主題、文創、客家美食市集，導入文化幣支付機制；滿額可參與鐵道主題DIY或免費體驗活動主題拍貼機一次。

【舞台活動】

時間：11月22-23日、11月29-30日、12月6-7日，上午11時至下午5時30分。

地點：富岡車站前廣場

