懷舊漫畫書 猴哥之《米基班長》喚起共同的記憶

（記者鄭松維∕專題報導）臺灣電視事業的發展相較歐美國家晚，一直到1962年初才有了第一家電視臺正式成立；甫成立的臺視在1964年6月12日至1967年6月23日每星期五21點30分（UTC+8）播出美國電視影集《勇士們》，《勇士們》是1962年美國Selmur Productions製作，在美國廣播公司（ABC）首播，以第二次世界大戰美國陸軍題材黑白電視影集。當年電視產業被老三臺所寡占，左鄰右舍的民眾常駐足電視機前觀賞影集，《勇士們》緊湊的劇情也感染了前輩漫畫家猴哥（本名謝金塗），突發奇想，自編自導畫出了連環漫畫《米基班長》。

漫畫家猴哥（謝金塗）在台北市中崙圖書館看到57年前的著作《米基班長》。（攝影∕記者鄭松維）

根據資料顯示，《勇士們》共播出五季，但前四季均為黑白攝製，僅有最後的第五季為彩色電視攝製。由於本片都是在槍林彈雨中實地拍攝，與真的作戰並無兩樣，因此演員都曾投保高額的意外保險。本片是以諾曼地登陸後之美國陸軍步兵跟納粹德國陸軍作戰的戰況為故事核心，因為是美國觀點，劇中德軍都被描寫成比較愚蠢的敵軍，法國則被描寫成需要被拯救的弱國，所以從未在德國與法國播出。

中崙圖書館難得有前輩漫畫家前來探詢國立編譯館移交典藏的老漫畫叢書，館方請猴哥留下聯絡方式，俾利授權事宜。（攝影∕記者鄭松維）

猴哥編繪的《米基班長》於1969年11月出版，由位於台北市東園街的義明出版公司出版經銷，每本的定價新台幣七元五角，出版公司付給猴哥《米基班長》全集800元稿酬，當時著作權尚未立法，畫稿交給發行人如同賣斷一般，出版社要印刷多少本或者再版，漫畫家無權也無從過問，社會變遷，公司運營不善歇業甚至倒閉，原作畫稿就石沉大海無法覓尋。

《米基班長》漫畫原稿。

《米基班長》漫畫原稿。（圖片提供∕謝金塗）

猴哥表示，初中時期就迷上漫畫創作，深受當紅漫畫書的陶染，前輩漫畫家牛哥因生肖屬牛，所以筆名稱牛哥，他生肖屬豬，總不能稱自己豬哥，在農業社會被叫豬哥的，都是不雅的稱呼，以猴哥為筆名，則是齊天大聖孫悟空是猴子，還會七十二變，性格、作風、氣魄都有個人的影子，能在當年創作為數可觀、膾炙人口的連環漫畫書，頗受全省學童們的推崇，也不辱猴哥的稱號。

幾杯黃湯下肚後，猴哥感嘆地流露出求學一段荒誕的歷程，當年會義無反顧在漫畫圈闖蕩，也是拜漫畫所賜，初中時適逢學校的月考，由於疏於考前準備，老師出的題目不曉得如何作答，乾脆拿起筆就在試卷上畫出漫畫家葉宏甲的諸葛四郎等知名漫畫人物，在教師可以用藤條、教鞭，抽打謾罵學生的年代，這可是晴天霹靂、冒犯天條的舉動，最終被校方記兩大過退學了。

美國電視影集《勇士們》。（圖翻拍自網路）

漫畫家羅慶忠（LCC）說，孩童時期也看《勇士們》，跟戰爭題材的影集，大約民國53年，鄉下民眾都集合在電器行前站看的，太感觸且回味無窮，轉眼間已過60幾年，看過的人已是約68歲的老人了。猴哥的《米基班長》也不遑多讓，當年花兩毛錢蹲擠在租書店角落瀏覽漫畫書的人，亦從垂髫之年進入古稀垂暮歲月，感謝前輩漫畫家們嘔心瀝血創作的漫畫書，喚起了大家共同的記憶。