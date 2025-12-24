懷舊經濟學！網紅羅根保羅拍賣「最貴寶可夢神卡」 估值上看3.7億

國際中心／程正邦報導

羅根保羅將於2026 年 1 月 12 日拍賣稀有寶可夢卡牌，估值上看 3.7 億。（圖/翻攝自Logan Paul YT）

在當前通膨壓力與高房價的時代，年輕世代的財富布局正在轉向。知名 YouTube 創作者、同時也是 WWE 職業摔角手的羅根保羅（Logan Paul），近日拋出一枚投資界震撼彈：他計畫於 2026 年初拍賣手中那張曾創下金氏世界紀錄、目前全球唯一獲評 PSA 10 等級的「皮卡丘插畫家」（Pikachu Illustrator）卡牌。拍賣行給出的最高估值達 1,200 萬美元（約新台幣 3.7 億元），此舉不僅再次刷新收藏品的天價紀錄，更引發了關於「非傳統資產」投資潛力的熱烈討論。

羅根保羅是知名 YouTube 創作者、同時也是 WWE 職業摔角手。（圖/翻攝自Logan Paul YT）

從 1.6 億到 3.7 億：一張「神卡」的增值神話

這張傳說中的卡牌並非普通印刷品，它是 1997 年至 1998 年間日本漫畫比賽的特製獎勵，全世界產量僅約 40 張。羅根保羅於 2022 年以 527.5 萬美元（約新台幣 1.66 億元）的驚人天價，加上一張 PSA 9 等級的同款卡牌換得這張唯一的 PSA 10 夢幻逸品。

目前羅根保羅已與全球頂尖收藏品拍賣行 Goldin 達成協議。根據 Netflix 影集《收藏王：高登珍藏》（King of Collectibles: The Goldin Touch）中揭露，Goldin 執行長高登（Ken Goldin）已先行支付 250 萬美元預付款，展現對此案的必勝信心。高登預估，隨著 2026 年寶可夢即將迎來 30 週年大慶，這張卡的結標價有望落在 700 萬至 1,200 萬美元 之間。

羅根保羅上理財節目分享投資心得，教年輕人如何用收藏致富。（圖/翻攝自Logan Paul YT）

羅根保羅的投資哲學：收藏品表現優於大盤？

羅根保羅在財經節目《The Big Money Show》中分享，他觀察到過去 20 年間，頂尖稀缺收藏品的漲幅在許多時期甚至優於 S&P 500 指數。他對年輕人提出了與傳統財經名嘴不同的觀點：對於看著動漫長大的 Z 世代而言，一張皮卡丘神卡的價值感知可能遠超過一幅古典油畫。

他以「愛馬仕柏金包」與「黃金」的長期表現對比，強調只要鎖定「頂尖中的頂尖」（The best of the best），資產的抗跌與增值能力極強。在房價與傳統證券門檻日益攀升的現況下，稀有收藏品提供了一個讓年輕資本介入的突破口。

「皮卡丘插畫家」稀有寶可夢卡牌預計將在收藏市場掀起驚人巨浪。（圖/翻攝自Logan Paul YT）

警訊：並非所有紙牌都是「黃金」

雖然拍賣價看似誘人，羅根保羅也給出務實的警告。他強調，並非隨意購買動漫周邊就能獲利，投資人必須精準識別具備「極致稀缺性」與「權威認證」（如 PSA、BGS 評級）的物件。一旦供應量過多或保存狀況不佳，其流動性與保值性將大幅縮水。

這場預定於 2026 年 1 月 12 日啟動的拍賣，被視為檢驗「懷舊經濟學」韌性的指標。這張曾被羅根保羅掛在價值 7.5 萬美元鑽石項鍊上、陪伴他站上摔角擂台的「皮卡丘」，是否能成功轉化為 3.7 億元的現金，全球投資人都在看。

Logan Paul is selling his rare Pokémon card worth over $5 MILLION 😱



Logan announced on Fox News that his PSA 10 Pikachu Illustrator, the only one in existence, is heading to auction this February.



He originally bought the card for $5.3 million, setting the Guinness World… pic.twitter.com/r0GrnT7RxR — Fanatics Collect (@FanaticsCollect) December 24, 2025

