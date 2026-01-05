懸壺77載 兩代醫者守望霧社

南投縣仁愛鄉 霧社有一位診所醫師林慈龍，他的父親林金梁，是日治時代，台灣第一位在山地鄉開業的漢人醫師，還在世時，經常跋涉偏遠部落看病；如今他的兒子們跟隨父親腳步，用醫藥專業，持續守護山地鄉，兩代加起來已經77年。不僅如此，921地震後，他們攜手埔里基督教醫院和當地衛生所，接力24小時醫療服務；更促成山地巡迴醫療，造福鄉親。他們兄弟說，很感恩傳承了爸爸留下來的愛，要用感恩的心，學習爸爸的精神。

病患：「從松林部落來，保守估計，應該是40分鐘(車程)，早一點來就早一點回去，還有其他的(農田)工作。」

醫師 林慈龍 ：「都是很久很久以前的病歷了，81年農勞保以後，從這裡開始才是變成健保。」

林慈龍哥哥 林武龍：「祖父 父親 他自己一代，還有 兒子 孫子，曾孫 六代了。」

「合歡山武嶺都還是，算是仁愛鄉，(父親看診)有的路途，走了20 30公里， 有的年紀大的病人，他已經沒辦法走路。」

病患 孫英美：「他爸爸都會跑到，部落去給人家門診， 他不會收很高的費用。」

醫師 林慈龍 ：「民國50年的時候，(父親)替一個病人看病，一次收三塊錢到四塊錢 。」

醫師 林慈龍 ：「爸爸當年(2001年)得到，醫療奉獻獎的時候，紀念獎牌，蔣總統 送他的照片給我爸，發現瘧疾，疾管局給我們的獎狀。」

醫師 林慈龍 ：「(2017年)之前掛號費，我都只收20塊 ，到現在我這邊的掛號費，也只收50塊 。」

林慈龍哥哥 林武龍：「以前 私人都沒有汽車，三條不同的(公車)線路，有的就揹著自己的農作物，收成以後(準備)拿出來賣，(父親)早上很早，六點半到七點就開診了，因為他們(病患)要趕著出來，又要趕著回家(工作)。」

畫面白字已上 交通便利了

病患 李明中：「這醫生什麼都會，連魚鉤被鉤到嘴脣，他也會拿，好幾次了。」

林慈龍哥哥 林武龍：「民國67年的時候，我們的親戚很多，都那時候出去，移民到美國去還有加拿大，我們兄弟就回來問父親說，我們走不走 我父親說，他寧可無論如何，要留在台灣，所以我們就一直，全家兄弟姊妹都留在台灣。」

「921大地震(之後)，健保局高層問說，山上有缺什麼東西，我就說第一缺急診，由埔基承接，變成說霧社急診中心，跟我們診所兩個合作，變成24小時在霧社地區，都有醫療服務，(山地巡迴醫療)我們跟衛生所，還有埔基(開始)，後來才普及(全台)，所有的山地鄉(偏鄉)。」

「剛剛那個汪先生送來的花，因為送花的人不只一個，診所的花幾乎都沒有間斷過。」

林慈龍哥哥 林武龍：「就是斷了糧，他們(病患)都還會，送來糧食來給我們吃， 我們也幾乎都認識他們，都能夠叫出名字來。」

「傳承了爸爸留給我們的愛。」

「感恩的心，要學習爸爸的精神，病人都當成，我們自己的朋友，把每一個病人都當成，我們自己的親人，好好地真心地對待他們。」

