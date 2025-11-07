懸崖勒馬！二代健保新制引發議論 卓榮泰指示衛福部暫緩規劃
即時中心／林韋慈報導
衛福部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制等，引起不少民眾議論。對此，行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰已指示衛福部暫緩規劃。
行政院發言人李慧芝昨（6）日說明，政府目標一直是讓健保財務可以更穩健、更永續，並且讓保費繳納制度能夠更公平，政府也絕對不會為難小資族。
李慧芝指出，過去三十年來健保收入主要來自薪資所得，隨著人口高齡化與少子化的加劇，年輕世代承受的負擔越來越重。為了確保健保制度能長久運作，衛福部正研擬調整補充保費的修法方向，目前仍在初步階段。
最後，李慧芝強調，卓榮泰已指示衛福部聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，希望能以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。
原文出處：快新聞／懸崖勒馬！二代健保新制引發議論 卓榮泰指示衛福部暫緩規劃
