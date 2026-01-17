懸日要來了！ 台中大甲「拍太陽」明起一連三天登場

當太陽在低仰角時，陽光穿過大氣層的路徑較長顏色偏橘或橘黃，若此時太陽剛好在兩側高樓林立的街道底端，就有機會形成懸日，而氣象署近日也預告，明（18日）起一連三天將會出現懸日，地點則是位於台中市大甲區經國路。

懸日。（示意圖／南投市公所提供）

氣象署日前已作出一整年度的懸日預報，台中市大甲區明天起一連三天將會出現懸日，分別是1/18下午17:15-17:35、1/19下午17:14-17:34、1/20下午17:12-17:32。

至於接下來的懸日預報，分別是：

高雄市苓雅區青年一、二路（民權一路以西）

2/1下午17：18-17：38、2/2下午17：15-17：35、2/3下午17：13-17：33

南投縣南投市民族路（南陽路以西）

2/1下午17:17－17:37、2/2下午17:15－17:35、2/3下午17:12－17:32

嘉義市西區民族路（文化路以西）

3/12下午17:38－17:58、3/13下午17:34－17:54、3/14下午17:30－17:50

台中市西區公益路（民權路以西）

3/22下午17:48－18:08、3/23下午17:44－18:04、3/24下午17:40－18:00

台北市忠孝東西路（新生高架以西）

4/30下午7:56－18:16、5/1下午17:53－18:13、5/2下午17:50－18:10

台北市峨眉街（西寧南路以西）

5/3下午17:57－18:17、5/4下午17:55－18:15、5/5下午17:52－18:12

台北市峨眉街（西寧南路以西）

8/7下午18:01－18:21、8/8下午18:03－18:23、8/9下午18:06－18:26

台北市忠孝東西路（新生高架以西）

8/10下午17:58－18:18、8/11下午18:01－18:21、8/12下午18:03－18:23

台中市西區公益路（民權路以西）

9/18下午7:26－17:46、9/19下午17:29－17:49、9/20下午17:32－17:52

嘉義市西區民族路（文化路以西）

9/29下午17:11－17:31、9/30下午17:15－17:35、10/1下午17:18－17:38

南投縣南投市民族路（南陽路以西）

11/7下午16:41－17:01、11/8下午16:43－17:03、11/9下午16:46－17:06

高雄市苓雅區青年一、二路（民權一路以西）

11/8下午16:44－17:04、11/9下午16:47－17:07、11/10下午16:49－17:09

台中市大甲區經國路（農安路以西）

11/21下午16:46－17:06、11/22下午16:48－17:08、11/23下午16:50－17:10

桃園市桃園區南平路（經國路以西）

11/25下午16:33－16:53、11/26下午16:35－16:55、11/27下午16:37－16:57

