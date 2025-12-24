懸案半世紀迎轉機？AI破解密碼，黑色大理花兇手與十二宮殺手疑指向同一人。圖／擷取自Ｘ

美國加州2起超過50年未解的懸案：黑色大理花案（Black Dahlia）、黃道十二宮殺手（Zodiac Killer），將迎來破案的曙光？英國《每日郵報》報導，美國懸案諮詢公司聯合創始人艾力克斯‧巴伯（Alex Baber）聲稱，他利用AI、新公布的人口普查紀錄，和傳統密碼學技術，破解了十二宮殺手留下的Z13密碼，認為這兩起懸案的兇手是同一人。目前，他的相關理論受到當地多個警方單位矚目，正進行分析，如果證據經得起審查，這2大命案將能偵破。

2大恐怖懸案籠罩加州

1947年，心懷好萊塢夢想的女星伊莉莎白·肖特（Elizabeth Short），被發現死於洛杉磯一條情人巷附近，她的遺體被攔腰斬斷，臉頰上被刻出一個詭異的笑容，悽慘的景象讓當地蒙上一層恐怖的陰影。

20年後，黃道十二宮殺手在1968年至1969年間，在加州北部犯案，至少殺害5名受害者，還向警方挑釁聲稱，已殺害數十人，還大膽寄送信件、密碼要大眾解開他的真面目，恐懼再次籠罩當地。

這2起命案留下的謎團經過半個多世紀，無數次挫敗了執法部門、私家偵探、科學的DNA檢測，以及密碼破譯專家，直到如今巴伯認為自己破解了這2大懸案，聲稱利用AI人工智慧、新公布的人口普查紀錄和傳統密碼學技術，不只破解了過去黃道十二宮殺手暗示藏有他真實姓名的密碼「Z13」，也破解了「Z23」密碼，發現與「黑色大理花案」有關的線索。他認為這一系列的間接證據顯示，2起命案的兇手是同一人：馬文‧馬戈利斯（Marvin Margolis）。

懸案的兇手是誰？

據報導，馬戈利斯出身自芝加哥，曾加入海軍擔任醫護兵，並在二戰期間被派駐海外，參加了美、日之間的沖繩島戰役。紀錄顯示，他在戰役期間歷經被活埋逃生後，性格變得怨恨、冷漠，具攻擊性，最後他被拒絕加入多次申請加入的外科部門職位，以「50％精神殘疾」為由退伍，帶著滿身傷痕，以及一把日本步槍、刺刀回家。

馬戈利斯退伍後搬到洛杉磯，在南加州大學醫學系就讀，第一個課題就是解剖一具人類屍體。黑色大理花案發生後，他的醫學背景再加上與肖特有過短暫的戀情，警方很快將他列為22名嫌疑犯之一。為了避人耳目，他改名為馬文‧梅里爾，輾轉於芝加哥、亞特蘭大、亞利桑那州、堪薩斯州之間。而根據紀錄顯示，改名為梅里爾的人，在第一次確認的「十二宮殺手」襲擊事件發生前幾年就回到了加州。

巴伯認為，馬戈利斯的經歷與2大懸案有關，首先他具備醫學背景，能準確地支解前女友肖特的遺體；其次是從軍背景善用密碼，並在二戰帶回一把與黃道十二宮殺手行兇的武器「刺刀」相符；第三是他在生命的最後，疑似為2起命案懺悔的素描，畫中有一個名叫伊莉莎白的女人，還有似乎有一個隱藏起來的單詞「十二宮」。巴伯稱這畫作相當於一份認罪書，直言2案的兇手「不可能不是他」。

目前，巴伯2度與負責「十二宮殺手案」的警察部門會面，其團隊成員也與洛杉磯局長見面，並於事後調派警員調查與「黑色大理花案」相關的結果，後續鑑識與評估結果，仍有待進一步確認。



