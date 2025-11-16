懸案調查！黃仁勳「台北包廂」密談台積電？真相曝光了......

財經中心／師瑞德報導

近日網路上流傳一篇聲稱為「黃仁勳在台北私人包廂與台積電、廣達等高層會面時談話外流」的文章，內容提及他認為中國將在AI競賽中擊敗美國，並涉及多項關於中國AI實力、美國政策與企業競爭力的發言。然而經「事實查核平台」查證發現，該篇文章實際上是基於媒體報導內容進行拼湊，並添加虛構場景與對話的創作文章，並非真實的私人對談紀錄。

黃仁勳11月5日人在英國，不可能同時現身台北

網傳文章指稱談話發生於11月5日的台北某五星級飯店的私人包廂，但事實上，黃仁勳當天人正在英國倫敦，並於當地時間出席伊麗莎白女王工程獎（Queen Elizabeth Prize for Engineering）頒獎典禮。該活動由英王查爾斯三世親自主持，主辦單位與輝達（NVIDIA）均有發佈新聞稿，英國BBC等主流媒體也有相關報導。

同日，黃仁勳亦參加由《金融時報》（Financial Times）舉辦的「AI未來峰會」（FT Future of AI Summit），並在會場受訪時表示，中國在能源成本及監管環境方面具有優勢，可能因此在AI發展上取得領先。他指出：「中國的能耗成本較低、監管也相對寬鬆，這些都可能讓中國在AI競賽中勝出。」

不過，在該報導刊出後，輝達方面隨即發佈聲明補充，黃仁勳強調中國目前僅落後美國「幾奈秒」，美國若希望維持領先，必須持續創新，並獲得全球開發者的支持。他並未表示美國將會輸掉AI競賽，也未發表其他與美中關係有關的評論。

網傳內容拼湊自過往訪談，並添加虛構言論

此外，網傳文章中提到黃仁勳表示「中國有百萬AI人力」、「不要輕視華為」、「美國出口限制是最蠢的政策」等說法，也並未出現在此次《金融時報》的訪問或公開發言中。

其中「中國有150萬名AI開發者」的說法，確實來自黃仁勳過去訪問中國期間的公開說法；他也曾在另一場合指出，輕視華為是「不夠聰明」的看法。然而，「2027年中國AI算力將超越全球總和」及「美國出口管制適得其反」等語句，則未曾出現在黃仁勳任何可查證的訪談或官方資料中。

更重要的是，黃仁勳在11月5日至6日皆在英國行程滿檔，11月7日才搭乘私人專機抵達台南，參訪台積電南科廠房，並於隔日出席台積電舉辦的運動會後離台。因此，網傳內容中提到的「11月5日在台北包廂聚會」一事，時間上與黃仁勳實際行程完全不符，屬明顯虛構。

傳言起源來自中國社群平台

進一步追查發現，該篇網傳文章最初源自中國社群平台，如微博與網易等，自11月6日開始流傳。該內容隨後被轉載至台灣社群平台與部分媒體網站，甚至被錯誤地宣稱是根據《金融時報》的獨家報導，導致部分讀者誤信其為真實談話內容。

然而實際對照《金融時報》原文報導，僅有一段提及中國AI競爭優勢的評論，並未涉及私人會面情節，亦無任何關於「批評美國」、「2027年中國AI領先」等內容。

網傳所謂「黃仁勳台北私人談話外流」一說，實為將他在不同場合的公開發言片段擷取拼湊，再搭配虛構的時間、地點與對話內容所編撰的創作文章。文章中的多項說法與事實不符，且來源不明，極易造成誤導。讀者在接收此類資訊時，應謹慎查證來源與背景，避免被錯假訊息誤導。

近日網傳「黃仁勳台北包廂密談外流」，聲稱他預言中國AI將橫掃全球、狠批美國政策。實際查核發現，黃仁勳當天人在英國出席頒獎與峰會，所謂密談純屬虛構。該文內容多取材自過往訪談與媒體報導，再拼湊編造對話，並非真實對話外流。（圖／翻攝自「事實查核平台」網站）

