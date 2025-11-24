懸疑陸劇《梟起青壤》開播了！五大劇情看點、評價：迪麗熱巴、陳星旭雙強聯手獵捕怪物「地梟」｜播放平台、集數一次看
【文／徐瑞安】懸疑陸劇《梟起青壤》由迪麗熱巴、陳星旭主演，改編自尾魚同名小說，於11月22日開播，迪麗熱巴化身美豔霸氣「瘋刀」聶九羅，追捕傳說中的古老人形怪物「地梟」，而陳星旭飾演的「炎拓」深陷地梟設下的陰謀，兩人將展開合作，帶領觀眾一起進入奇幻世界觀，攜手戰鬥同時，俊男美女CP組合，也將擦出強烈火花。
🍿《梟起青壤》線上看推薦：
開播時間：2025年11月22日
播出平台：WeTV
主演卡司：迪麗熱巴、陳星旭
集數：32集
看點1：改編自尾魚同名小說
《梟起青壤》改編自作家尾魚的恐怖同名小說，故事講述描繪隱身於都市中、以對抗異族為使命的民間神祕組織「南山獵人」，自古以來瘋刀血脈就要對抗古老的神祕生物「地梟」，而瘋刀傳人聶九羅（迪麗熱巴 飾），與背負家族恩怨的炎拓（陳星旭 飾），因意外牽扯而相遇，一同捲入了「地梟」的陰謀陷阱中，二人將從對抗逐漸變成攜手合作，彼此建立信任，更擦出愛情火花，攜手守護人類世界。
看點2：迪麗熱巴化身美豔瘋刀
迪麗熱巴飾演雕刻藝術家「聶九羅」，而她的真實身分其實是南山獵人中強大的守護者「瘋刀」接班人，自小就接受嚴格的格鬥武術訓練，背負著獵捕地梟的使命。「聶九羅」在原著中就被描寫得美豔絕倫，並且散發強大氣場，自預告釋出後，迪麗熱巴的絕美扮相就收穫好評，完美貼合聶九羅「人美路子野」的人設，演出備受期待。
看點3：陳星旭忍辱負重等待報仇時機
陳星旭飾演的「炎拓」，看似出身優渥，父母早亡，他被「林姨」林喜柔養大，兩人之間看似親如母子，但炎拓發現，父母之死絕不單純，甚至與林喜柔以及神祕怪物地梟有著極大關連。他以身犯險只為了調查，在危機之時，結識了聶九羅，二人從互相警惕，到逐漸信任彼此，一起解開地梟謎團。
看點4：古老怪物「地梟」神祕世界觀
以《梟起青壤》的世界觀為基底，延續恐怖小說作家尾魚的敘事風格。神祕生物「地梟」在女媧造人時同時誕生。牠們天生不老不死，身形迅疾難捉，還能操控特定人類為其所用，成為名為「倀鬼」的僕從。大多數地梟棲息在地底深處，然而有一支族群早已潛伏於人類社會，伺機奪取人身，夢想以「人」的身份活在世上。而「青壤」則是女媧遺留的特殊土壤，可滋養或牽制梟族力量，劇情充滿中式恐怖與怪談奇幻色彩。
看點5：奇幻、懸疑、動作爽感滿分！
《梟起青壤》劇情設定自秦始皇時期，人類想奪取地梟的不死之身，而地梟也渴望生活在陽光下，雙方因而展開獵捕大戰，秦始皇曾派出「纏頭軍」深入地底、獵捕地梟，而「纏頭軍」的後代，因此背負獵捕梟族的使命。
故事到了現代，主角聶九羅再度捲入地梟事件中，究竟哪些是隱藏真實身分的怪物？誰又是為地梟所用的倀鬼？炎拓父母雙亡的背後，是否為地梟設下的陰謀？人類與古老怪物的戰爭即將全面開打，看迪麗熱巴與陳星旭雙強聯手，攜手打怪的爽感與緊張節奏絕對是最大看點！
