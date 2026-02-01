懸疑電影《世紀血案》殺青 記者視角追查真相

記者王丹荷／綜合報導

集結簡嫚書、楊小黎、李千娜、寇世勳與夏騰宏等同台演出的時代懸疑電影《世紀血案》舉行殺青記者會，電影以懸而未解的「林家血案」為主軸，透過女記者視角層層追查真相，呈現人們在巨大時代背景下的選擇、恐懼與堅持。寇世勳飾演警備司令部和國安局的要角「汪將軍」，角色身處關鍵歷史節點，卻並非以意識形態為核心，他表示，真正吸引他的正是角色的人格高度與處世態度。

在深入了解人物背景、與導演徐琨華多次討論後，寇世勳感受到劇本對人與事件的細膩描寫，而非立場先行的詮釋方向，這也是他決定接演的重要原因：「劇本本身並沒有過於強烈的意識形態，而是著重於人與事件的描寫。」為詮釋角色，經歷過那個年代的他閱讀大量相關文獻，連《悲情城市》都再看1遍，他直率表示：「他X的，我就拍1場戲，還給我一堆東西要我讀，但我還是乖乖看。」

簡嫚書飾演的「家薇」以記者角色嘗試解開當年謎團，也是受害者的鄰居，一度懷疑自己曾目擊兇嫌出現在住家附近，因此內心背負著無法抹去的創傷與追尋真相的責任，她表示開拍前最想抓住的是那種內斂而沉著的狀態，她認為角色所承載的不安，其實與現代社會的集體情緒產生了強烈共鳴：「近期大大小小的社會事件，民眾們包含我自己本人在內的不安情緒與壓力，我覺得也是非常共時的。」

楊小黎飾演陪伴家薇一同追查真相的重要角色「靜如」，在懷孕8個月的狀態陪著簡嫚書一起到處採訪、調查真相，她透露拍攝過程中挺著假孕肚很不舒服，自己本身就是推理迷，她形容這次的經驗就像是與夥伴一同拼湊線索、逐步靠近真相的過程：「很靠近歷史，可是它又有自己的空間，這就是有一種真的是福爾摩斯跟華生辦案的那種快感。」

李千娜在片中飾演林義雄的鄰居，也是簡嫚書童年時期的媽媽，是位雜貨店老闆娘，了解左鄰右舍的情況，但許多事情都必須藏在心裡，是個格外壓抑的角色，她對於當時的戒嚴時代和二二八事件都做足功課，透露角色會帶領觀眾的視角去看當時的環境。夏騰宏片中飾演「林義雄」，要演出真實人物讓他直言：「負擔很大」，必須閱讀對方生平，但發現林義雄很少有影片，只能看著照片揣摩和想像神韻，「其實到現在都不知道有沒有成功，覺得很迷茫。」

《世紀血案》楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏出席殺青記者會。（費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏合作新片《世紀血案》。（費思兔文化娛樂股份有限公司提供）