懸缺7個月 顏子傑接政院南部聯合服務中心副執行長

新任行政院南服中心副執行長的顏子傑，是澎湖子弟（中），與澎湖縣縣長陳光復（左）及前縣長高植澎（右）。（翻攝顏子傑臉書／許逸民澎湖傳真）

前桃園市長鄭文燦時期，擔任秘書處處長的顏子傑，出任行政院南服中心副執行長。（翻攝顏子傑臉書／許逸民澎湖傳真）

行政院南部聯合服務中心前副執行長陳慧玲因案遭羈押，致該職務懸缺7個月，本月13日由前桃園市政府秘書處處長、現任財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會協理的澎湖子弟顏子傑接任，成為第2位澎湖籍副執行長，落實照顧離島初衷。

顏子傑表示，能夠回家服務很踏實、很幸福。會努力傾聽鄉親聲音反應給中央，做好行政院跟澎湖的傳聲筒，並將過去累積的行政經驗跟行政資源，傾力帶回給澎湖

行政院南服中心管轄範圍涵蓋高雄市、屏東縣及澎湖縣。現任編制除執行長許乃文，還有陳文亮及謝文斌等3位副執行長，但因陳慧玲任職議員期間，和其夫婿蔡燈財2人，涉嫌詐領助理費，在去年6月11日下午被澎湖地方法院裁定羈押禁見，行政院長卓榮泰也隨即裁示陳解職，並強調尊重司法調查、毋枉毋縱後，就懸缺未補，直到13日正式由顏子傑接任。

為強化對離島的即時服務，顏副執行長未來將駐點澎湖，扮演「行動辦公室」的角色，負責督導、整合當地派駐機關，第一線傾聽鄉親訴求並全力加速地方建設推動。

行政院南服中心指出，顏副執行長過去任職桃園市政府期間，為當時六都直轄市最年輕的政務首長，在城市外交、園區管理及庶務治理上，展現了敏捷的行政執行力與創新思維。

同時，身為澎湖子弟，對於推廣家鄉文化不遺餘力。2016年台灣燈會在桃園舉辦時，他主動促成史上第一次的「澎湖燈區」，邀請澎湖天后宮媽祖駐駕燈區，並引進乞龜民俗活動，七美國小戰鼓隊跨海表演，並將西嶼漁火轉換為燈光展演，把澎湖人鬧元宵的節慶帶到國門之都，成功搭起離島與台灣本島的文化橋樑。

同時，顏副執行長也具備豐富的國際事務經驗，過去曾促成與美、日、法等國姊妹市深度合作；推動「運動外交」，安排駐台大使與在地職業球隊互動等多項城市外交里程碑，有效提升國際能見度。他也曾帶領桃市府秘書處，榮獲行政院國發會第19屆「機關檔案管理金檔獎」地方組第一名，行政管理績效有目共睹。

顏子傑為澎湖縣馬公市（風櫃）人，畢業於馬公高中、台北大學公共行政暨政策學系及台灣大學政治學研究所碩士。畢業後，擔任段宜康立委國會辦公室的助理，在段宜康的栽培下，成為民進黨政治幕僚，並在鄭文燦擔任桃園市長期間，擔任市長辦公室副主任兼發言人、桃園市政府新聞處主任秘書、桃園市政府秘書處長，具備完整的行政歷練。

此外，曾擔任過北市、桃市澎湖同鄉會常務理、監事的他，深知許多鄉親旅居全台各地生活打拼，尤其高屏地區是許多澎湖人的第二故鄉，亦將扮演與各地澎湖同鄉會的溝通橋樑，加強與澎湖同鄉會的聯繫與互動，積極關懷鄉親需求，讓南服中心成為澎湖旅外鄉親最堅實的後盾，落實「離島不離心」的服務精神。

