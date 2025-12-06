懸賞500除蟑螂！普信男到閨房…拍女碩士內褲「妄想遭色誘」倒賠240倍

記者陳弘逸／台南報導

台南女碩士小花（化名）2年前因住處出現蟑螂，情急之下，開價500元報酬，徵求勇士幫忙殺蟑；林姓男子自願報名前往，進屋後，趁機偷拍女方在床上的內褲照傳給友人，還說「這個女生我有意思」、「濕濕的」、「是不是要勾引我」、「是不是在色誘我」；事後小花得知，憤而提告；法院認為，林男已侵害隱私權，判他應賠償12萬元精神慰撫金，可上訴。

判決指出，女子小花（化名）2023年10月17日凌晨，因住處出現蟑螂，情急之下，開價500元報酬，林男自願報名前往處理，等對方進屋後，竟趁機偷拍女方床上的內褲照，隨後把照片傳給其他友人，聲稱「你看這個女生我有意思」、「濕濕的」、「是不是要勾引我」、「她這樣是不是在色誘我」。

小花認為，內容極具侮辱及性意涵，而且是透過友人轉述得知，讓她感到非常生氣、噁心；因此，憤而提告，並求償20萬元。

林男雖坦承拍攝照片，但否認將照片給他人觀看，更無構成侵權行為，也沒跟當事人說出騷擾言詞，都是私下陳述，並未廣為傳播，以此抗辯，聲請駁回告訴。

綜合相關證據，法官認為，林男拍攝私人領域房間內部，並將該照片展示給他人，已構成侵害隱私權，負侵權行為損害賠償責任，於法有據，因此，不採信對方辯詞。

法院考量，小花碩士畢業，林男高職畢業，審酌雙方身分地位、所得、財產；審理後，判男方應賠償12萬精神慰撫金。

