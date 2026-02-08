戀上小21歲男友影響票房！魏如萱情緒潰堤 淚謝歌迷不受影響
魏如萱「怪奇的珍珠」台北小巨蛋演唱會今（8日）第2場，延續首日濃烈情緒，聊到一路走來的心境轉折時數度哽咽，她感性向歌迷致謝，情緒一度潰堤，直言：「因為你們都沒有被影響。」淚謝大家進場支持，「票賣光光的人也很多，感謝你們願意花時間坐下來聽我唱歌。」
兒子是開唱前重要的力量
談到籌備與排練過程，魏如萱透露這次演唱會加入舞者編制，排練時孩子也陪著一起到舞蹈教室，「回家之後他有模仿那些舞者跳舞給我看，我覺得很可愛。」這段私下日常，成了她準備這場演唱會的重要力量。
至於演唱會中難度最高的部分，她坦言仍是小舞台演唱的挑戰，「小舞台要克服現場環境反彈的聲音，耳機裡的聽覺跟舞台上是完全不一樣的，需要非常大的提示音才有辦法唱。」為此團隊花了不少時間反覆調整，她也直言這是一次突破自我的挑戰。
從觀眾角度檢視演出節奏
尾聲唱到安可曲〈你啊你啊〉時，魏如萱再度分享創作心情，「以為這首已經很心痛，沒想到還有更心痛，『我在紐約打電話給你』不是一發行就紅了，一年後才紅，我想我的歌需要醞釀。我要祝大家，以後要打給你喜歡的人，因為他都會接，想他也可以一直想啊，他一定會知道。」
此外，魏如萱也分享前天總彩後，自己站在「如果我是台下觀眾」的角度重新檢視演唱會節奏，「會覺得有一些flow好像可以更緊湊，所以有再開會討論，調整了一些曲目，讓整體氛圍更順、更乾脆。」至於希望歌迷記住哪一個畫面，她把答案留給每個人：「每一個人感受的樣子都不一樣，這一題就留給觀眾去感受。」為2天小巨蛋演出畫下圓滿句點。
金曲歌后魏如萱本週末一連兩天於台北小巨蛋舉辦《怪奇的珍珠》演唱會，而昨日第一場開唱，也是她歷經近來風波後站上舞台，她在演出尾聲情緒潰堤，哽咽向歌迷致謝，直言：「謝謝你們來，因為你們都沒有被影響。」即使票房不如預期，首場觀眾席僅坐約8成，她仍誠懇表示，未來會用更多努力回報支持她的人。
