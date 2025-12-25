戀上香港網友提供3張金融卡 台女「也是受害人」獲判無罪

基隆市趙姓女子被控提供名下3張銀行金融卡供詐團洗錢。基隆地院審理認為，趙女掉入詐團設下的愛情陷阱，也是詐騙受害者，判她無罪。(記者林嘉東攝)

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市趙姓女子誤信「香港網友」來台旅遊要換幣，依指示將名下3張銀行金融卡寄出，被詐團利用詐騙3人，得手8萬餘元。基檢認定趙女涉犯「洗錢防制法」起訴。基隆地院審理時，趙女辯稱，她是以交往前提與對方交往，對方還與她以老公、老婆相稱，且拿出2人LINE中對話佐證；法官認為，趙女也是詐騙受害者，判她無罪。

判決指出，趙女去年12月透過通訊軟體LINE結識自稱香港人的「劉維安」，兩人互有好感，並以老公、老婆互稱，「劉維安」佯稱想來台旅遊，因身上不能攜帶太多港幣，請她提供銀行帳號供他匯入旅遊資金，趙女不疑有他，於年底提供永豐銀行帳號，不久，對方傳送「已匯款30萬港幣」的造假截圖取信趙女。

廣告 廣告

隨後1名自稱是「中華民國金融監督管理委員會」官員侯立洋與趙女連繫，聲稱她的帳戶未開通「多幣種收付款」功能，款項將被凍結，要求她提供更多帳戶驗證。在層層話術誘導下，趙女另將中國信託、中油聯名卡等2家銀行提款卡寄給對方，並提供密碼；直至今年1月間，趙女接到中國信託銀行傳送簡訊通知異常，她才驚覺受騙報案。

基檢認定，趙女無正當理由提供3個帳戶，助詐團洗錢，依趙女涉犯「洗錢防制法」起訴。法院調查發現，趙女寄給對方的中國信託銀行卡內還有1740元，而這筆錢在寄卡後被詐騙集團全數盜領。若她知帳戶將被非法使用，理應在寄出卡片前將存款領光，不可能任由盜領；且她事後積極要求返還提款卡，顯見從頭到尾都沒想到自己在從事詐騙，主觀上「欠缺犯罪故意」。

此外，洗錢防制法的構成要件為行為人主觀上須明知、故意協助掩飾犯罪所得。從趙女提出她與「劉維安」的LINE對話顯示，趙女確實是以交往為前提與對方交談，趙女是因為受騙才交出3張提款卡，顯示趙女也是詐騙被害人，不能以趙女寄給對方3張金融卡，並告知金融卡密碼，就認為趙女「主觀上有幫助他人洗錢的不確定故意」，因此判決趙女無罪。

【看原文連結】

更多自由時報報導

向余媽媽致意稱余家昶是英雄 張文兄長悼念信曝光

檢警追太子集團金流！爆乳女特助劉純妤與4工程師交保

柯文哲「犯後態度不佳」被求刑28年6月 京華城案辯結明年3/26宣判

詐團假冒投資達人得手2000萬 15人遭求10至15年重刑

