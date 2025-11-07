戀上《驅魔男神》林哲熹！雷嘉汭笑認：為男友付出一切
跨年奇幻大片《叫我驅魔男神》是首部由臺灣與印度跨國合作打造的奇幻動作喜劇，愛情篇花絮公開，帥氣男神林哲熹與新生代演技派女演員雷嘉汭組驅魔情侶檔成「嚕湯CP」火花四射。林哲熹不改鬼靈精個性，時常在片場即興加戲逗笑雷嘉汭，讓拍攝現場笑聲不斷，兩個人只要對到眼就有化學反應，根本不需要導演Cue，完美演出戀人的默契感。
在最新公布的《叫我驅魔男神》愛情篇花絮中，林哲熹、雷嘉汭組成「嚕湯CP」，林哲熹飾演的魯蛇湯仔經常把雷嘉汭飾演的女友阿嚕米逗得哈哈大笑，也時常鬧出不少讓她要幫忙收拾的麻煩。雷嘉汭談到這位「魯蛇男友」笑說：「有時候會讓人又愛又恨，其實是個很有魅力的角色，可是有時候會想跟他說——你可不可以積極一點！」片中女友阿嚕米幾乎成為魯蛇湯仔的最大靠山，林哲熹說：「片中阿嚕米會支持你做的所有事情！」導致湯仔相對而言像是個長不大的孩子，他坦言：「遇到一個對自己非常好的女生，可是我好像都沒有達成這個成就，去讓他覺得你相信我是值得的。」
林哲熹、雷嘉汭組驅魔情侶檔「嚕湯CP」，直播放閃默契佳。（圖／光盛影業）
雷嘉汭在片中飾演的阿嚕米猶如「麻瓜」，既沒有驅魔大師的血緣繼承驅魔的力量，更沒有天生具備任何法力、神力可以抵禦鬼怪勢力。她打趣形容自己像是團隊裡的「大腦」，幫大家溝通、釐清現在到底發生什麼事情，「她沒有什麼神力，向其他人有各自彼此的絕招，阿嚕米其實沒有，唯一可能有的就是她對這個世界的好奇。」對於片中阿嚕米無條件對魯蛇湯仔為愛付出的角色特質，她感性表示：「她最在意的是湯仔的角色，湯仔的愛、湯仔的執著，相信他可以做到，這是他們比較特別的地方。」
兩人在銀幕中默契極佳，火花不斷，充滿粉紅泡泡，林哲熹笑說：「以前有合作過一支MV，就有點像是遇到一個以前認識的老朋友隔了幾年又再重新遇到！那時候她的年紀還很小，這次再合作蠻有趣，感覺得到她有很多的改變，有種看一個人成長歷程的感覺！」拍攝前他們一起參與動作訓練及舞蹈課程，收工後就約去咖啡店聊天，雷嘉汭笑說：「跟第一次碰到的他不太一樣，這次就發現他是很幽默的一個人，他很好笑他也很熱情！」林哲熹也直呼這次認識到對方反差的一面，「覺得她和外表的感覺蠻反差的，喜歡的興趣都是很挑戰極限像騎車、潛水，很有趣。」
談到《叫我驅魔男神》印象最深刻的事，林哲熹、雷嘉汭不約而同提到一場驚險的吊鋼絲動作戲。雷嘉汭形容吊鋼絲演出「超刺激」，而林哲熹在一旁看得非常羨慕，直呼：「我也好想嘗試那些動作呀！」拍攝過程中也鬧出不少趣事，雷嘉汭在片中時常要手持穩定器直播，幫助魯蛇湯仔捕捉畫面，有一次穩定器意外不太聽話，她笑說：「穩定器會自己繞來繞去，我是真的忍不住笑場，但是哲熹很厲害，用演技接住化解了。」林哲熹則對另一場有魔物飛來飛去感到好笑，「我們在排的時候因為太荒謬都會忍不住笑場。」
林哲熹認為雷嘉汭有些地方很像阿嚕米：「外表看起來很可愛、乖巧，一直配合湯仔想做的事，但其實她心裡很有她自己的想法，不會說出來但會直接去做。」她也覺得自己有些地方很像阿嚕米：「就是我也會默默支持、陪伴，阿嚕米有時候會比較天真，嗯，我好像也會。阿嚕米有時候太寬宏大量，任何事情都可以原諒，那種無私的愛，我覺得可能這一點我還得向他學習！」林哲熹則自嘲跟片中魯蛇湯仔不太一樣：「湯仔有時候太不切實際，只是想一直鬧彆扭，但他很幸運遇到很多一直包容和支持他的人才化險為夷。」雷嘉汭則覺得林哲熹有時候有著魯蛇湯仔的鬆弛感：「就是哲熹本人也蠻幽默、輕鬆好笑的！」。《叫我驅魔男神》12月31日全台上映。
