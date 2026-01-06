戀人未滿1／宇宙人小玉約會曖昧對象 保持「紳士距離」冒粉紅泡泡

本刊直擊宇宙人結束電台活動的畫面。（圖／本刊攝影組）

金曲樂團宇宙人日前剛結束 [ α：回到未來1986 ] 小巨蛋演唱會，他們為了這次的演出密集練團，相當用心，帶給歌迷很棒的視聽饗宴。不過除了忙工作，私生活還是要顧，時報周刊CTWANT直擊宇宙人主唱小玉與一名女子約會，看起來正處於最美好的曖昧階段。

小玉獨自搭乘多元計程車前往柯震東家的酒吧。（圖／本刊攝影組）

去年11月13日晚間9點多，宇宙人結束電台宣傳行程，成員中的小玉獨自搭乘多元計程車火速離開，隨後直奔柯震東家的酒吧，看他形色匆匆的樣子，令人好奇是什麼重要人物讓他趕著赴約。

在其他人離開酒吧後，剩下小玉一人講起電話，看起來春風滿面。（圖／本刊攝影組）

次日凌晨接近2點，小玉與2名女性友人走出酒吧，並與戴帽女擁抱道別，女子上車離開，另一名女子回到酒吧，而小玉送女子上車後便立刻拿出電話展開熱線，看來對方不像是小玉的對象，看他臉上滿是春風，邊講電話、邊在酒吧外來回踱步、貌似等人，直覺電話彼端才是其心儀對象。

一名女子抵達，與小玉走進酒吧。（圖／本刊攝影組）

2點4分，疑似的佳人抵達，然而小玉與對方並未有肢體接觸，2人一前一後走進酒吧，那種感覺就像是一對剛開始發展感情的男女一般，雙方都還有點害羞、含蓄。4分鐘後，2人一起走出酒吧，一名男友人跟著出來，乍看像是電燈泡角色，不僅小玉親密合影，還看似講了什麼有趣的話，逗得小玉和女伴笑得既尷尬、又害羞。

小玉與女子走出酒吧保持著微妙的距離。（圖／本刊攝影組）

男性友人起鬨把小玉跟女伴逗得很開心。（圖／本刊攝影組）

雖然沒有親密互動，但小玉跟女子的氣氛看起來相當不錯。（圖／本刊攝影組）

告別電燈泡後，小倆口一起離開酒吧，一路上彼此間的距離稍稍拉近，但是依舊一前一後保持了點空間，那種相敬如賓的味道，似乎暗示著彼此間的關係屬於「友達以上、戀人未滿」的階段。

生日當天小玉在華山Legacy門口與三位年輕女孩有說有笑。（圖／本刊攝影組）

雖然疑似有了發展中的曖昧對象，但小玉的異性緣還是相當不錯，1月2日晚間7點59分，當天生日小玉隻身一人前往胡恂舞位於華山Legacy的演唱會，入場前在門口與3個年輕女生聊天，4人有說有笑，氣氛相當的歡欣愉悅，異性緣相當不錯的小玉有時表現得有些靦腆。

演唱會結束後小玉與粉絲合照。（圖／本刊攝影組）

9點44分，演唱會結束後，小玉先與粉絲合影留念，接著由工作人員引領到了演唱會後台。10點出頭才和稍早一起聊天的3個女生中的2位，一起搭乘多元計程車離開。23分，車子抵達信義區小玉與多名音樂人共同創立的錄音室酒吧，期間小玉獨自在深夜11點半時出來放風抽了個菸。

小玉先到錄音室酒吧，凌晨三點多又到另一家酒吧續攤。（圖／本刊攝影組）

小玉的慶生聚會一直延續到早晨，耐力相當持久。（圖／本刊攝影組）

次日凌晨1點半送走其中一名同行的女子離開，接著和幾個友人在門口抽菸聊天，再度現身時，已經是凌晨3點多。本以為大夥兒為小玉慶生的聚會應該到此結束，沒料到一群人竟然聊著聊著便走到附近另一家酒吧續攤，一直早晨6點多，小玉仍然精神飽滿地和友人們聊天，看不出絲毫倦意，體力相當不錯。

關於小玉與疑似曖昧對象的真實關係，本刊詢問他所屬的相信音樂，至截稿前未得到回應。

※提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

