戀人未滿2／宇宙人小玉認愛後激吻女友 AI預言「正緣明年出現」

宇宙人小玉過往女友都是大美女。（圖／翻攝自小玉臉書）

40歲的宇宙人主唱小玉交往過的對象都是大美女，曾與有「小周迅」之稱的林映唯因拍攝MV擦出愛火，後來又在小巨蛋演唱會上認愛「卡卡」，而時報周刊CTWANT當時也直擊小玉與「卡卡」在大街上熱吻，激情指數破表，可惜隔年就傳出分手消息。

本刊曾直擊小玉與「卡卡」胡尹霏在大街上熱吻。（圖／本刊攝影組）

宇宙人在2020年首度站上小巨蛋，演出結束前，小玉大方在台上宣布自己死會，表示：「謝謝讓我遇到一位非常快樂的人，謝謝卡卡，謝謝妳！」更在台上流下男兒淚，坦言二人認識將近1年，「是很重要的朋友，是給我快樂的人。」本刊也直擊這位「卡卡」就是網紅胡尹霏，小玉與她共進晚餐，情到濃時更不顧旁人眼光，在大街上多次擁吻。

與小玉分手後，胡尹霏宣布懷孕並與富二代男友結婚。（圖／翻攝自胡尹霏IG）

雖然愛得濃烈，但這段感情維持的時間並不長，隔年就傳出分手消息，當時小玉的公司也表示：「小玉和對方已退回朋友關係，目前重心放在製作新專輯。」分手幾個月後，本刊獨家發現胡尹霏已經有了新對象，對方是餐廳小開，經營東區知名健康飲食店，完全是高富帥的代表，交往一年後，胡尹霏宣布懷孕，感性告白：「沒想到你說來就來了，還很義無反顧地想成為我的寶寶，以後就是我們一家三口了，謝謝你讓我變得更勇敢。」但婚姻後來也已結束。

小玉與林映唯因拍攝〈一萬小時〉MV擦出愛。（圖／報系資料照／相信音樂提供）

今年林映唯也步入禮堂。（圖／翻攝自林映唯IG）

在胡尹霏之前，小玉與林映唯在2015年因拍攝〈一萬小時〉MV擦出愛火，並被拍到在路上甜蜜勾手，但其他時間兩人一直很低調，直到2018年林映唯取消追蹤小玉的IG，才被發現兩人已經分手，而小玉被問到此事，僅說與對方已沒聯絡，還不忘引用五月天〈溫柔〉的歌詞表示「不打擾是我的溫柔」。現在林映唯同樣找到真命天子，在今年答應了小3歲富二代男友Richard求婚，更前往羅馬拍攝婚紗。

AI告訴小玉真命天女會在下半年出現。（圖／翻攝自小玉臉書）

眼看前任們都已經有了歸宿，小玉顯得有點孤獨，在剛結束的小巨蛋演唱會慶功宴上，小玉提到另一半的條件是「只希望對方懂這份工作在幹嘛」，團員阿奎則爆料小玉為了求姻緣，使用付費版ChatGPT詢問真命天女何時會出現，得到了「2026下半年」的答案，而根據本刊直擊他似乎處於曖昧階段，或許ChatGPT的預言真的可以實現。

關於小玉與疑似曖昧對象的真實關係，本刊詢問他所屬的相信音樂，至截稿前未得到回應。

