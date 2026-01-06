戀人未滿3／張文綺微醺曖昧男全程護送 劉書宏約會席惟倫笑嗨嗨

本刊日前拍到宇宙人主唱小玉與一名長髮女子深夜約會。（圖／本刊攝影組）

宇宙人主唱小玉被時報周刊CTWANT直擊與一名女子約會，雙方看起來都有些害羞，沒有太多肢體接觸，就連走在路上都一前一後保持了點空間，看起來正是「友達以上、戀人未滿」的階段。

張文綺與曖昧對象約會，對方一路護著微醺的她。（圖／本刊攝影組）

張文綺曾在2023年受訪時談到自己有個曖昧對象，而一周後的西洋情人節本刊就拍到她與一名壯碩男約會，兩人在一間居酒屋共進浪漫晚餐，或許是用餐時喝了點酒，原本保持禮貌距離的兩人越靠越近，離開餐廳後張文綺一時間腳步沒踩穩，男子相當機警地幫扶了她一把，之後便一路用右手輕觸張文綺的背，相當保護地一路將她安全送回到電視台，但不知是否見光死後來沒了下文。

廣告 廣告

劉書宏與席惟倫曖昧約會。（圖／本刊攝影組）

劉書宏去年7月時自爆分手兩個月，聲稱上一段對象「不算圈內人」，交往了3年仍無法走到最後，讓他難過許久。而本刊卻發現劉書宏的新戀情萌芽中，對象是「超級發電機」席惟倫，只見席惟倫坐上劉書宏的車，兩人到餐廳用餐，似乎聊了不少有趣的話題，笑聲不斷，後來席惟倫又陪劉書宏到咖啡廳讀劇本，最後將車停在一間已打烊的汽車保養廠外，兩人在車內獨處24分鐘，輕鬆甜蜜的氛圍完全就是在曖昧中的男女。

林家佑與賴Ki在2022年曾被拍到車上獨處溫馨接送。（圖／本刊攝影組）

林家佑與賴Ki曾參加《全明星運動會》第四季，也都是藍隊的一員，2022年被本刊捕捉到兩人在靜止不動的車上共處1小時又4分鐘之久的畫面，加上前後車程共長達100分鐘的幽靜相聚時光。當時藍隊眾人一同前往游泳池場館練習，解散後只剩賴Ki還待在林家佑車上，獨處許久後車子才終於開網捷運站，下車後兩人臉上洋溢著奇妙歡愉的笑容，氣氛相當曖昧。不過2024年本刊又拍到林家佑與隊友「微笑殺手」謝予容戀愛ING。

※喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

戀人未滿1／宇宙人小玉約會曖昧對象 保持「紳士距離」冒粉紅泡泡

獨家／胡瓜除夕確定缺席華視 徐乃麟、曾國城領軍《天才衝衝衝》陪守歲

白色巨塔1／無照醫療廠商執刀手術 中榮神經外科醫師一旁納涼觀看