戀情動人！坣娜分手27年男友 終與「280億猶太富商老公」訂下

娛樂中心／倪譽瑋報導

坣娜的丈夫薛智偉是猶太人富商，在台積極推廣文化，傳他身價逾280億。（圖／資料照）

歌手坣娜（本名蔡宜樺）有《奢求》、《自由》等知名歌曲，沒想到今（29）日驚傳病逝，據了解是因紅斑性狼瘡舊疾復發，享壽59歲。驚人的是，坣娜在與現任丈夫、猶太商人薛智偉（Jeffery Schwartz）結婚前，曾有交往27年的男友，兩人因未積極討論婚嫁、感情淡化，最終協議分手，之後坣娜剛好碰上正逢喪妻之痛的薛智偉，兩人理念相似，互相依靠譜出新戀情。

坣娜早年以清亮嗓音與溫婉氣質走紅歌壇，她在19歲邂逅前男友，兩人生活互相依靠，對方雖不是演藝圈，但感情親密。遺憾的是，坣娜與男友交往27年，兩人始終沒有論及婚嫁，最終在數年前協議分手，結束這段「愛情長跑」。

坣娜歌聲動人，病逝消息震驚各界。（圖／資料照）

處於感情低潮的坣娜，認識正逢喪妻之痛的猶太企業家薛智偉，在朋友介紹下，兩人因相似的性格與人生信念一拍即合，2017年坣娜與薛智偉結婚；2021年，兩人共同創立台北「猶太社區中心」，打造約632坪的多功能聖殿與博物館，並成立全台首座「猶太潔食實驗室」，推廣健康飲食文化。

坣娜曾表示，「畢竟我這輩子是女人，還是結一次婚吧，就算今天結婚明天離婚也好。」自己雖然不是猶太教，但尊重各種「勸人向善」的宗教，能與丈夫推廣文化，也算是珍貴的緣分，滿意現在的生活。不過近年來坣娜鮮少公開露面，猶太社區中心工作人員也不見她的身影，據傳，坣娜10月16日已離世，薛智偉一直低調封鎖死訊至今。

