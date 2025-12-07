戀情告吹？劉品言《舊金山美容院》突向「他」告白 連晨翔傻眼
劉品言和連晨翔主演的新劇《舊金山美容院》情節發展出人意料，劇中劉品言突然向其他男性告白，讓連晨翔感到措手不及。隨著劇情推進，連晨翔將與孫淑媚發展出新的情感線索，引起觀眾高度好奇。此外，章廣辰飾演的角色在兄弟姊妹間的權力鬥爭中展現出與其本人木訥性格截然不同的一面。這些精彩的劇情發展和角色互動，讓這部新劇充滿了戲劇張力和懸疑氛圍。
《舊金山美容院》近期出現了意想不到的轉折。在最新集數中，劉品言突然闖入張耀仁的相親現場並向對方告白，這一幕讓在場所有人陷入尷尬，也成為了劇中的一大高潮。這突如其來的發展讓連晨翔的角色感到心慌不已，劇中他為了保護自己的愛情，不惜做出各種厚臉皮的事情。
隨著劇情的深入發展，連晨翔的角色將與孫淑媚飾演的角色譜出新的情感線索。孫淑媚表示，從她所飾演的君倪角度來看，應該是有喜歡連晨翔飾演的這個男生。兩人前陣子密切合作，也培養出了良好的拍攝默契。雖然目前感情戲份並不算多，但這條支線的發展已引起觀眾的關注。
另一方面，章廣辰在劇中飾演一位早餐集團的副總，捲入了兄弟姊妹間的權力鬥爭。章廣辰表示，他所飾演的鄧惟宇是一個在儒家家庭中成長的孩子。有趣的是，這個角色的性格與章廣辰本人有很大差異，真實的他性格木訥，而劇中角色則在權謀方面很有心得。
這部新劇情節峰迴路轉，角色關係錯綜複雜，連晨翔和劉品言之間的感情發展，以及與其他角色的互動，都讓劇情充滿了懸念和看點，吸引了大批劇迷的關注和討論。
