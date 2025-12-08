戀情悄回溫／昔才子佳人決裂 文青女神遭前男友控情緒霸凌、違反著作權

陳綺貞與男友鍾成虎18年感情走到盡頭，昔日的才子佳人徹底決裂。（本刊資料照）

王柏傑每回談戀愛總是昭告天下，與大家一起分享熱戀喜悅，只是每回分手也都鬧得沸騰，這一次與謝欣穎的4年戀，今年中傳出分手，他失意在澎湖搞自閉，如今又傳復合，他露出一抹神祕微笑。其實圈內分手時鬧僵的不少，包括羅志祥、陳綺貞與百萬網紅Andy。

羅志祥遭交往9年的周揚青「毁滅式分手」。（本刊資料照）

羅志祥在2020年被交往9年的周揚青「毁滅式分手」，她指控羅志祥不但有劈腿、約炮及多人運動等行徑，更與旗下女藝人有長期不正當的男女關係，一夜之間轟動各界，令羅志祥有2年時間幾乎消失在娛樂圈，經他的努力，演藝事業已慢慢回復正軌。

陳綺貞與鍾成虎18年感情走到盡頭，昔日的才子佳人徹底決裂，男方控訴女方要求提高唱酬與版稅，並以公司名義提告其違反《著作權法》，更爆料陳在工作場合情緒霸凌，最終對簿公堂。

百萬網紅Andy與女友家寧分手後，後續爆出不少糾紛。(本刊資料照）

百萬網紅Andy與女友家寧，曾是感情及事業的最佳拍檔，2024年，兩人因理念不合而分手，後續爆出頻道經營權、股權分配及商標註冊等利益糾紛，Andy控訴家寧與其母（張媽媽）聯手，藉由解除董事、登記權指控等手段，讓他在分手後一無所有。不過，他沒被分手擊倒，事業逆勢上揚，自有頻道快速突破200萬訂閱並收到YT金牌，堪稱逆轉勝。

