戀情悄回溫／獨家！喝殺青酒滿血復活 王柏傑、謝欣穎分手爆復合

12/02，21:59，殺青宴上，王柏傑（右）穿著「花絮組總監」字樣背心滿場飛，就連散場時也捨不得脫掉。

王柏傑與謝欣穎分手近半年，日前傳出復合一說，不光是女方從一開始的失聯到後來認了偶爾會聯絡，就連王柏傑在台版《我們的藍調時光》殺青酒會上，穿著「花絮組總監」字樣的背心滿場飛，開心到處舉杯敬酒，和在澎湖拍攝時因分手搞自閉的模樣，截然不同，與謝欣穎的感情似乎回溫。

12/02，19:07，安心亞一身輕便出席殺青宴，在門口和大家親切打招呼。

由柴智屏擔任總製作人的台版《我們的藍調時光》8月在澎湖開拍，3個多月後終於殺青，12月2日晚間在台北市艋舺大道上的格萊天漾大飯店舉辦殺青酒，除了周渝民和鍾欣凌之外，包括張鈞甯、信、鄭人碩、王柏傑、安心亞、邱以太與長輩級的陸弈靜、黃大煒等人，全數演員幾乎到齊，氣氛熱鬧非凡。

安心亞（左）和王柏傑（右）在台版《我們的藍調時光》中飾演一對戀人，該劇在澎湖吉貝島等地拍攝，兩人在劇中浪漫放閃。（米神國際提供）

滿場合影 打鬧心情好

12/02，22:13，王柏傑（中）看來心情超嗨，還與劇組人員一起前往錢櫃續攤。

殺青酒會上的王柏傑人氣超旺，滿場飛、到處被索取合影，怎麼輕鬆怎麼玩，看得出心情大好。據悉，拍攝期間，他因剛和謝欣穎分手，在澎湖常常搞自閉，有空就潛水紓壓；但戲殺青後，身心狀況如此不同，友人問他是否與謝欣穎復合？王柏傑沒有回答，僅露出了一抹神祕的微笑，看似對感情的現狀相當保護，不願多說。

王柏傑（中）與謝欣穎（右）因合作《華燈初上》結緣並交往4年，兩人熱戀時，感情濃得化不開，走到哪都像連體嬰抱一起。

眾人當晚因為玩得太開心，時間到了都還捨不得離開，直到柴智屏催促大家前往錢櫃KTV續攤，眾人才慢慢移動腳步。晚上十點，王柏傑走出飯店，在門口與劇組人員聊天，在酒精催化之下還摟摟抱抱，打鬧了約10分鐘，隨即與劇組人員一同搭多元計程車前往錢櫃。

拍攝不順 劇組大換血

在金馬60慶功宴上，李安（右）遇見王柏傑（左），特別稱讚他變化很大，對他刮目相看，讓王柏傑立馬眼眶泛紅。

最後，演員除了王柏傑和鄭人碩兩個攪和咖之外，女演員只有最年輕的詹子萱前往錢櫃，而她的經紀人、同時也是本劇女主角的張鈞甯，則在殺青酒結束後就離開，由於張鈞甯目前也是半隻腳跨進幕後，因此在酒席上到處和演職人員留聯繫方式，毫無明星架子，看得出她對幕後工作的企圖心。

王柏傑（前排左一）曾為謝欣穎（前排左二）慶生，邀來張孝全（後排右三）夫婦、賈靜雯（後排左二）和修杰楷（後排左一）夫妻等人同歡。 （翻攝自王柏傑IG）

《我們的藍調時光》原定去年開拍，前期一度不順，還有吳慷仁婉拒演出卻被製作公司拿來當作停拍藉口，他對此感到不滿，在社群上發文批評劇組不負責任的風波。當時製作人柴智屏澄清，停拍是基於氣候因素，並非吳慷仁的個人因素，同時表示是溝通上的問題引發誤會，而當時邀請的導演和演員們，如今都已換過一輪。

