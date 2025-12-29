戀情藏不住！佐佐木舞香驚爆死會半年 小4歲男星「持備用鑰匙」赴香閨密會

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

日本偶像女團「=LOVE」成員佐佐木舞香今（29）日一早爆出戀情，對象為小4歲男星日向亘，2人被拍到在女方家中約會。根據爆料指出，雖然2人尚未同居，但日向亘在女方住處附近租房，且有女方住處的備用鑰匙。

日本偶像女團「=LOVE」成員佐佐木舞香今日一早爆出戀情，對象為小4歲男星日向亘。（圖／翻攝@equal_love.official、@hyuga_wataru IG）

根據日媒《週刊文春》報導，日本偶像女團「=LOVE」成員佐佐木舞香與小4歲的男星日向亘交往，男方12月7日傍晚被拍到騎腳踏車現身東京某高級住宅區，拿著鑰匙進入佐佐木舞香家中，且雙方似乎頻繁往來。據熟人爆料，2人雖然沒有同居，但日向亘在女方住處附近租了一間房，經常到女方家中密會，並且持有女方住家的備用鑰匙。

廣告 廣告

據悉，2人透過朋友介紹認識，半年前開始祕密交往。而「=LOVE」製作人指原莉乃曾透露，旗下女團並沒有禁愛令。對於2人戀情，雙方經紀公司均回應「私事交由本人處理」。

佐佐木舞香於2017年以人氣偶像組合「=LOVE」出道，今年2月發行的歌曲〈特別親一下〉大獲成功，在TikTok上累積播放量超過20億次，串流平台總播放次數也超過1億次。而佐佐木舞香除了在〈特別親一下〉等3首歌中擔任C位，同時也從事演員工作，今年春天出演電視劇《新聞主播》，展現精湛演技。日向亘則為新生代男演員，憑《假面騎士REVICE》系列電影走紅。

更多FTNN新聞網報導

才結婚1年4月！日前「乃木坂46」成員高山一實震撼宣布離婚

日本人聖誕節必吃速食？吳怡霈日籍尪堅持「麥當勞不行」 原因曝光

挺「台灣有事說」挨罵！ 夢多工作被退也不改口：台灣就是國家

