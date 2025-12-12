戀愛不能談錢？檸檬魚太貴惹怒男友 請客變買單風波網炸鍋

情侶在百貨美食街用餐，因餐費超過預期，引爆價值觀衝突。（示意圖／Pixabay）

一場原本出於好意的請客，最終卻演變成情侶間的爭執。一名網友近日在Dcard發文表示，自己與女友到百貨公司美食街用餐，因為剛領到獎金，特地表示要請客，未料女友點了近500元的檸檬魚套餐，整頓餐費超過750元，讓他感到過於奢侈，事後還傳訊要求對方分攤費用。貼文一出，引發網友兩極反應。

原PO表示，自己平時收入不高，因此與女友剛交往時就已約定採AA制。不過這次因工作上領到獎金，想犒賞對方，便主動提議請吃飯，兩人選擇了一間泰式料理餐廳。

他原本預估美食街餐點落在200元上下，但女友不僅點了486元的檸檬魚，還升級成套餐，加點月亮蝦餅，兩人合計消費753元。他坦言心中頗有壓力，事後傳訊對女友表示：「我覺得妳今天點得有點太多，希望這餐費可以幫出一點。」

女友收到訊息後感到錯愕，認為對方在點餐當下並未提及任何限制，如今事後要求分攤，讓她不解反問：「你當時不是說要請客嗎？點餐時又沒說什麼，現在突然來要錢？」

此事在網路上引發熱議，不少網友批評原PO：「請客前不講清楚預算，是要對方讀心嗎？」、「覺得貴可以當場說，不是吃完再要錢」、「沒準備好就別說要請客」。也有人酸言酸語：「這是在致敬拜金鹽酥雞事件嗎？」、「你可以叫檸檬魚男了」。

不過也有部分聲音認為女方點餐過於大方，在明知對方經濟狀況有限的情況下，仍選擇高價餐點，缺乏體諒。有人表示：「另一半請客也不是提款機，多少也該有點節制。」

雙方價值觀的落差最終導致爭執，原PO坦言女友已讀不回，讓他陷入兩難，也讓不少網友提醒：「金錢觀差距若無法溝通，恐怕比性格不合更致命。」

