戀愛好形象只撐3個月！鍾瑶認同居壓力大：需要掙扎一下

記者宋亭誼／台北報導

愛情喜劇《何百芮的地獄戀曲》劇情辛辣又貼近現實，飾演「完美女神」Vivian的鍾瑶接受台灣大哥大MyVideo專訪透露角色最核心的狀態，其實就是「不能被看穿」的焦慮。她坦言，自己現實中比較少有形象焦慮，「頂多會出現在剛談戀愛的前期。」反而讓她有共鳴的，是Vivian即將與另一半同居所產生的不安。她直言，真正讓她焦慮的不是形象，而是生活空間被侵入、隱私被剝奪，「如果是我本人，可能也需要掙扎一下。」

廣告 廣告

鍾瑶揭本人戀愛觀：一開始太完美只會被扣分。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

談到感情裡何時才能真正「做自己」，鍾瑶給出相當務實的答案。她認為，戀愛初期想要展現最好的一面其實很正常，但時間不用太長，「我覺得一到三個月就夠了啦！」她甚至笑說，與其一開始表現得太完美，後面才慢慢鬆懈，不如反過來操作，「一開始就讓對方看到你最真實的樣子，再慢慢把你很棒的地方展現出來，這樣不是一直在加分嗎？不然前面演太好，後面只剩扣分而已。」

另外，劇中閨蜜相處被不少觀眾大讚「太真實」，鍾瑶也分享自己在現實生活中其實是標準的「理性雷達型閨蜜」。她笑說，朋友會來找她，多半就是因為知道她不會只陪罵，「我是分析型的，不是給情緒價值那一派。」至於朋友談戀愛時，她則會在助攻與煞車之間切換，「一定是經過理性分析之後，才會下定論。」一番話也意外和Vivian表面冷靜、內心焦慮的角色形成有趣對照。《何百芮的地獄戀曲》2月8日即將迎來大結局。

鍾瑶（中）分享現實生活是標準的「理性雷達型閨蜜」。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

過年連假除了《何百芮的地獄戀曲》、《何百芮的地獄毒白》能一次補齊，懸疑控更不能錯過《那些你不知道的我》，傅孟柏化身神祕關鍵人物，結合AI、黑粉與刑案設定，一集比一集燒腦；偏好成熟情感與人生選擇的觀眾，《人浮於愛》把愛情最脆弱的模樣攤在眼前；想看喜劇寫實，《監所男子囚生記》帶你直擊監所日常，還有改編經典日漫的《開畫！少女漫》；而關注外貌焦慮與人性拉扯，則一定要鎖定《整形過後》。

更多三立新聞網報導

館長GG了！直播賣中國酒喊「台灣沒這種價格」 最重恐挨罰50萬

日本街頭金髮妹竟是郭書瑤！「透視衣」包不住超兇上圍 震撼畫面流出

小煜離婚後首露面！王子吃尾牙被罵爆 他低調回應：讓他消失就好

邱偲琹大方放閃韓國歐巴！「街頭搭訕」成功脫單 羞喊：韓國男生很不錯

