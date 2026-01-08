戀愛專家嗆「30歲穿UNIQLO很廉價」慘遭萬人打臉

日本國民品牌UNIQLO在台灣深受各年齡層喜愛，人氣男星許光漢日前擔任品牌15周年大使更掀起穿搭風潮。然而，一名自稱「戀愛駭客」的網路專家近日在Threads平台發表爭議言論，聲稱30歲以上男性若仍穿著UNIQLO，便是在傳遞低價值訊號。

該專家在文中表示，女性只需一秒鐘從頭到腳掃視，便能判斷男性是否能帶她們上檔次。他批評許多男性寧願在遊戲中課金數千元，卻不願在個人形象上投資，並強調穿搭不僅是流行，更是身分報告。成熟男性應將外型視為職場以外的武器。文末更挑釁地表示「不服來辯」，直指認為穿搭不重要的人通常活得很廉價。

廣告 廣告

此番言論立即引發網友強烈反彈。許多人指出Dior品牌創意總監Jonathan Anderson平日只穿UNIQLO，網球傳奇費德勒身價11億美元也是品牌代言人。更有網友諷刺表示，真正會穿搭的人是讓人看不出他在穿UNIQLO，而穿UNIQLO最大的好處是能篩選掉有偏見的對象。

多位公眾人物也親自回應打臉。48歲演員徐灝翔留言表示自己全身UNIQLO，今年入圍金鐘獎最佳男配角。百萬YouTuber中指通批評，認為穿UNIQLO就是低價值的人，通常都是亂搭高價單品的暴發戶品味。42歲音樂製作人柯大堡也現身說法，表示自己穿UNIQLO還包色加褲子，卻已拿過金鐘獎、入圍金曲獎並辦過音樂季。

前台大醫師、旅日達人林氏璧也在臉書發聲，表示一家人赴日旅遊經常購買UNIQLO，尤其近日台北寒流來襲，上次購買的發熱衣正好派上用場。他提到UNIQLO新任品牌大使包括凱特布蘭琪與羅傑費德勒，幽默地說這樣的低價值訊號似乎也不錯。

網友們更列舉多項反駁論點，包括有人表示搭乘頭等艙時最愛穿UNIQLO的舒適感，也有人諷刺30歲還幻想自己是戀愛駭客才更廉價。許多人強調，現今潮流穿搭追求素色簡約，全身充滿品牌標誌反而顯得俗氣。更有網友直言，真正的價值不在於服裝品牌，許多低調富豪穿著樸素卻能隨手購買百萬鑽戒。

更多品觀點報導

Joeman新女友身分疑曝光！粉絲抓包「墨鏡反光」是她

柯震東師妹爆熱戀男團成員！深夜密會牽手逛街

