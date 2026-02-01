戀愛就要光明正大！這3大星座男「最不喜歡地下情」，超想讓大家都知道

有些人談戀愛習慣低調，也有人認為感情就該公開。以下3個星座的男生，普遍不太能接受地下情，對他們來說，若一段關係需要隱藏，往往代表缺乏安全感，也容易讓彼此產生不信任。

天蠍座：缺乏安全感，希望被認可

天蠍座男生在感情中容易沒有安全感，同時也有較強的佔有欲。若戀情必須低調進行，往往會讓他們更加不安，甚至懷疑自己在對方心中的位置。一旦認定一段關係，天蠍男通常會選擇公開，帶另一半認識朋友、走進自己的生活圈，用實際行動表達重視。對他們來說，地下情容易讓感情變得不踏實，也會動搖彼此的信任。

廣告 廣告

獅子座：個性直接，認定就會公開

獅子座男生自尊心強，也習慣用坦率的方式面對感情。他們認為喜歡一個人是值得分享的事，沒有必要刻意隱瞞。只要確定關係，往往會主動介紹另一半給親友，甚至在社群平台大方公開。若被要求發展地下情，獅子男多半難以接受，因為他們不喜歡讓感情變成偷偷摸摸的狀態。

摩羯座：態度務實，重視責任感

摩羯座男生對感情一向認真，看待戀愛也偏向務實路線。他們認為交往就該坦蕩清楚，不希望另一半成為「沒有名分」的存在。當摩羯男認定對象後，通常會用行動表明立場，公開關係、給對方穩定感。在他們眼中，地下情代表不夠負責，也不符合自己對感情的基本期待。

延伸閱讀

交往前是暖男、交往後變妳爹！5大星座男模式太反差，碎念值直線飆升

這3星座男身體老實「精神卻很容易出軌」！曖昧界線特別模糊