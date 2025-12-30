戀愛早被拍！林俊傑認愛網紅 「交往時間軸」曝光

林俊傑帶著女友七七一同為媽媽慶生。（圖／翻攝自林俊傑臉書）





現年44歲金曲歌王林俊傑昨（29日）晚間在社群公開認愛，對象正是今年初與他傳出緋聞的廣東網紅「七七」，兩人先前曾多次被目擊出遊，當時經紀公司僅以「重心放在音樂上」低調回應，如今正式官宣戀情，網友也整理出交往時間軸。

林俊傑昨晚在社群曬出帶著女友七七與父母一同慶生的照片，配文寫下：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！」官宣戀情。

對於林俊傑和七七的戀情，從今年年初就有苗頭，網友也整理出交往時間軸，首先2月網路爆料林俊傑戀情，不過公司並未回應，但在4月、5月以及11月分別在日本、紐西蘭和紐約被偶遇約會，當時11月被拍到時候，林俊傑還在社群發文疑似回應感情狀態。

廣告 廣告

另外，網友也指出在2024年到2025年這1年時間，七七基本是跟著林俊傑一起巡演，去到了新加坡、東京、倫敦等地，而在新加坡的時候，更被拍到在後台親密熱聊的畫面。



【更多東森娛樂報導】

●雙胞胎兄弟共用女友！「問開房都不認」 女崩潰喊吿

●快訊／林俊傑為母慶生「同框網紅七七」大方認愛

●林俊傑大方認愛網紅七七！她超強背景曝光

