「戀愛祖師爺」童錦程昔稱身價10億 直播收益驚人、撩妹金句瘋傳

「戀愛祖師爺」、「江南第一深情」童錦程靠著直播竄紅，白手起家、人生翻身。（攝自/YT@大海星辰）

素有「戀愛祖師爺」、「江南第一深情」的大陸千萬網紅童錦程，遭女網友爆料讓未婚懷孕生子，但不願一次付清220萬元(約987.8萬台幣)的撫養費，雙方在網路上交戰，還衝上熱搜。33歲的童錦程，原名童嘉程，大學畢業後曾在電商和零售業工作，也做過淘寶模特兒、微商創業，但都沒有特別成績。但他2018年搭上短影音和直播的趨勢後，不只獨創一堆戀愛金句，也透過直播斗內、帶貨賺進收益，人生因此翻身；他曾在直播中笑稱有擁10億身價，讓網友大為驚奇。

廣告 廣告

童錦程的直播內容主要是展示夜生活，包括和女網紅聊天、分享各種戀愛觀、人生觀。經常在直播中帶著數十個女孩去酒吧、夜店等場所，與粉絲分享他的社交技巧，也會在借街頭搭訕美女、類似「搞擦邊」的行為，迅速在抖音和虎牙直播平台走紅。

俊俏的顏值加上幽默的口條，使他粉絲坐擁千萬，甚至成立娛樂公司，也簽約了一批女網紅，例如退役體操冠軍吳柳芳就是他旗下一員，成為他「身邊從不缺女生」的形象，此外，童錦程曾在直播中展示過自己的直播間後台資料，一個月收到的禮物高達11億金豆(該平台幣值)，分潤後，約獲得人民幣30萬(134.7萬台幣)；他也在直播中曾自稱身價10億人民幣(44.9億台幣)，但後來又改口「連1億(4.49億)也沒見過」。

童錦程的戀愛經典名句在網路上瘋轉，成為年輕人的話哏，包括「發誓可以，發朋友圈不行」、「在退房之前，沒有人比我更愛你」、「錢是給女人看的，不是給女人花的」、「掏心掏肺可以，掏錢不行」、「先解決數量問題，再解決質量問題」、「就是因為你不是我喜歡的類型，我還喜歡你，才是真的喜歡你」、「如果你吃完飯要回家，那你現在就可以回家了」、「喜歡一個女孩最好的方式不是舔她，而是換下一個」、「當你養一朵花的時候，它死了你很傷心，當你養一盆花的時候，哪朵死了你都不知道」。看似白手起家、多金、女人緣好，卻又「戀愛不沾鍋」的童錦程，竟在現實中跌了一跤。

更多中時新聞網報導

梁靜茹頂2度低溫高歌 嘆愛情裡「愛自己」最難

MLB》砸4年18.8億元 藍鳥簽下岡本和真

火災難滅 光電隱形危機悶燒中