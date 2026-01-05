「戀愛祖師爺」網紅翻車！女網友未婚生子 遭索987萬撫養費

33歲大陸網紅童錦程坐擁千萬粉絲，並有「戀愛祖師爺」、「江南第一深情」的稱號。（圖／攝自微博）

33歲大陸網紅童錦程靠著直播起家，擁有千萬粉絲的他，因時常分享戀愛秘訣，而擁有「戀愛祖師爺」、「江南第一深情」的稱號。不料，他近日遭一名自稱是「前女友」的女網友爆料，表示自己懷了男方的孩子，想索取220萬人民幣(約987.8萬台幣)的撫養費，卻遭到拒絕，雙方協議金額沒有結果，女方便將證據PO網，指控童錦程不願負責。爆料曝光後，立刻衝上熱搜，掀起網友熱烈討論。

一名女網友在網路上曬出對話紀錄及產檢報告，表示自己發現懷孕，認定孩子的生父就是童錦程，她打算生下孩子，但童錦程卻不想當爸爸。女網友提議，「那你一次性支付18年的養育費、簽定撫養協議，我和孩子不會找你」，童錦程回應不可能，接著反問「18撫養費是多少錢？」，女網友開價「一年12萬，18年共216萬，再支付我生孩子的醫藥費4萬，一共是220萬(約987.8萬台幣)」，但雙方對於金額沒有共識，之後也一路文字交戰，直接網路炸鍋。

童錦程不甘示弱也曬出對話紀錄反擊，表示女方說對橡膠敏感、要求不帶套，他曾反問「懷孕了怎麼辦」，女方強調自己長期服用避孕藥不會懷孕，要男方放心。如今發生未婚懷孕生子一事，童錦程雖拒絕女方提出的金額，但願意負擔每個月5千人民幣(約22450台幣)的費用，最後雙方談不攏，童錦程忍不住撂狠話「開庭協商」、「按法律來」。

爆料曝光之後，網友反應兩極、紛紛留言，「這兩個都不是好東西」、「只能說這女的太壞了，為了貼上男的毀了一個孩子的一生，明知道人家不要，明知道自己沒錢硬要生，孩子簡直天崩開局（沒說難的沒錯」、「這女的有點嚇人，先問懷孕了怎麼辦，人家說生唄，下一秒就B單發過去說11月底生」、「作為女生我站女生這邊，世界上渣男少一點，幸福的女孩會多很多」。

