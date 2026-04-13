戀愛細胞全消失！34歲女星心死像80歲 金高銀被小10歲男撩醒…姐弟戀瞬間失守

金高銀在《柔美的細胞小將》將重新喚醒戀愛細胞。HBO Max提供

34歲韓國女星金高銀主演的浪漫韓劇《柔美的細胞小將》第3季昨（13日）晚開播，由於該劇在HBO Max跟播，兩人也向台灣觀眾分享新劇亮點。

《柔美的細胞小將》相隔4年推出第3季，金高銀飾演的女主角「柔美」，雖如願成為明星作家，卻也因為忙碌工作，導致「戀愛細胞全數失蹤」，過著索然無味的平淡生活，就連好友都看不下去，建議她去相親，沒想到金高銀仍提不起勁，讓朋友大吃一驚地說：「身體年齡是30多歲，心理年齡卻像80歲！」直到金高銀邂逅了金載原飾演的製作人馴鹿，她的「細胞村」再次啟動，就此展開一段意想不到的戀情。

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金高銀飾演的柔美戀愛細胞已消失。翻攝tvN

金高銀（右）劇中意外邂逅金載原，細胞村就此重新啟動。翻攝IG@tvn_drama

金載原飾演的馴鹿十分理性，卻不知不覺被金高銀飾演的柔美動搖。翻攝IG@tvn_drama

第3季的男主角邀來新生代男星金載原接演，金載原剛在夯劇《莎拉的真偽人生》飾演使出美男計的男公關，這次與戲外大他10歲的金高銀上演姐弟戀，讓金載原壓力極大，直說：「能出演這樣一部熱門影集中的角色，感覺責任非常重大！這是我莫大的榮幸，也同時伴隨著巨大的壓力。但我選擇將這種壓力轉化為動力。我投入了大量精力，力求盡可能精準地捕捉角色的精髓。」

金高銀也表示由於兩人是首度合作，她也很努力與金載原建立新的默契與火花。兩人也預告在釜山拍攝的戲分，留下許多美好回憶，金高銀更點名：「柔美與馴鹿在火車上的對手戲，是我最喜歡的片段之一，希望觀眾也有同感。」金載原也應聲附和。兩人更期待觀眾追劇時都能自然而然地露出微笑，希望觀眾能從劇中找到慰藉與力量。

金高銀（左）與金載原真實年齡差了10歲，姐弟戀火花成為看點。翻攝IG@tvn_drama



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