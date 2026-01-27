戀愛腦！蕭敬騰前師妹聽到「健步如飛」竟想到男友

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞歌手艾薇曾是金曲歌王蕭敬騰同經紀公司師妹，目前雖已轉換東家到邱鋒澤旗下，但最近她分享和蕭敬騰、林有慧夫婦的合照，還是充滿感謝。

艾薇和男友吳霏感情甜蜜，她分享與男友，還有蕭敬騰夫妻合照並談到：「永遠最疼我們的姊和老師。」對於前老闆林有慧，還有前師兄蕭敬騰仍懷抱謝意。

最近艾薇和男友吳霏合唱的《我受夠了》MV，在YouTube點擊已經突破100萬次，讓她相當開心，這兩天她去遛狗，有阿姨問到她的愛犬幾歲，她回答7歲，結果那位阿姨誇讚：「7歲了還健步如飛。」沒想到艾薇聽成：「7歲了還見過吳霏。」她大笑說真的聽起來很像啊，網友則開玩笑說她根本是「戀愛腦」。

