戀愛裡給你滿滿安全感！這3大星座男「對愛情超忠誠」，摩羯愛上就很長久

有些星座男在感情中特別重視穩定與承諾，一旦投入關係，便傾向長期經營，不輕易動搖。以下3個星座，在感情裡對忠誠的看重程度特別高。

Top3：獅子男｜重視承諾，投入後傾向全心付出

獅子男社交魅力強，但在感情裡，反而更傾向明確表態與長期投入。當他們喜歡上一個人，情感與行動都相對直接，願意花時間與心力在對方身上。

對獅子男而言，對伴侶的忠誠本身就是一種自我認同。他們習慣以公開、坦然的方式經營感情，也不喜歡讓關係陷入不清不楚的狀態。相較於短暫刺激，他們更在意能否光明正大地守住一段關係。

Top2：天蠍男｜重視專一，對背叛容忍度極低

天蠍男在感情中非常看重安全感，也因此對忠誠有明確底線。當他們真心投入一段關係時，會希望彼此之間是清楚而專一的狀態。

對天蠍男來說，出軌不只是對伴侶的傷害，也違背了他們對感情的基本認知。他們難以接受感情中的模糊地帶，更無法說服自己合理化背叛行為，因此一旦建立關係，往往會選擇把界線劃得很清楚。

Top1：摩羯男｜重視穩定，認定關係就長期規畫

摩羯男在感情中向來不喜歡不確定性，無論生活或戀愛，都以理性為優先考量。一旦認定對象，便會把對方納入人生規畫之中，追求的是能走得長久的關係，而非短暫的激情。

即使遇到外在誘惑，摩羯男多半能保持距離，因為任何可能破壞現有穩定狀態的行為，對他們來說都不值得冒險。相較於新鮮感，他們更在意關係是否能持續、生活是否能維持在可預期的節奏裡。

