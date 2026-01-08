戀愛達人嗆「30歲還穿UNIQLO很廉價」 慘遭樂團主唱打臉：我拿過金鐘獎

【緯來新聞網】日系服飾品牌UNIQLO（優衣庫）價格平價、設計簡約，深受許多台灣人喜愛。然而，有戀愛課程粉專卻認為，過30歲還在穿UNIQLO的男生散發出「低價值訊號」，結果慘被打臉，更釣出台客電力公司主唱柯大堡回擊：「我42歲穿UNIQLO，拿過金鐘獎、入圍過金曲獎」，討論十分熱烈。

有戀愛粉專認為，30歲還穿UNIQLO的男性，散發出「低價值訊號」。（圖／路透）

專門教導民眾實戰戀愛經驗的粉專「戀愛駭客」，去年11月23日在Threads發文，提醒已經30歲的男性，卻還在穿UNIQLO的人該醒了，「太省，是種低價值訊號。女生看你從頭到腳，一秒就知道這男人能不能帶她上檔次。別說你沒錢」。



「戀愛駭客」認為，許多男性寧願花幾千元在遊戲課金，卻不肯花在形象上，強調穿搭從來不是流行，而是身分報告，「真正成熟的男人，把外型當作職場以外的武器」，最後更嗆聲不服來辯，「說穿搭不重要的，通常活得很廉價」。



不料，貼文曝光後，網友都不以為意，紛紛表示：「穿UNIQLO怎麼了嗎？我全身都UNIQLO怎麼了嗎」、「低價的人，穿精品也還是低價」、「UNIQLO又舒適又百搭，多的是穿UNIQLO帶貴錶背貴包的人」，還有人舉Jonathan Anderson為例，是Dior品牌的全線創意總監，全身上下只穿UNIQLO，「沒為什麼，因為容易搭配，不用一直想要穿什麼，你說他低價值？」



另外，貼文底下也釣出名人回應，演員徐灝翔留言：「我48歲穿全身UNIQLO，我入圍今年的金鐘獎最佳男配角」，台客電力公司主唱柯大堡更透露，42歲的他穿UNIQLO還包色加褲子，拿過金鐘獎、入圍過金曲獎、辦過音樂季，「我的外型只放在職場上，那是工作需求，其他時候我自在比較要緊」，認為檔次並沒有那麼重要。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

Andy開撕家寧上輩子欠的？ 命理師解答籲：不要被利用

曾莞婷冤成小三喊：出軌零容忍 自揭「想遇見白馬王子」