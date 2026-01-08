戀愛達人嗆「30歲還穿UNIQLO很廉價」翻車了！ 一票名人接力打臉

戴資穎、許光漢、許瑋甯都是UNIQLO代言人，私下也常穿該品牌衣服。（翻攝Uniqlo Taiwan臉書）

社群平台Threads近日一則貼文掀起熱議，一名自稱「戀愛駭客」的戀愛課程粉專直言「30歲還穿UNIQLO該醒了」，更批評「太省，是種低價值訊號」，直言「通常活得很廉價」，甚至嗆「不服來辯」，相關話題在網路上引爆論戰。

「不服來辯」掀戰火？ 一番歪理引爆論戰

該粉專發文：「30歲還穿UNIQLO該醒了。太省，是種低價值訊號。女生看你從頭到腳，一秒就知道這男人能不能帶她上檔次。別說你沒錢，你花幾千在遊戲課金，卻不肯花在形象上？」

該粉專繼續說：「穿搭從來不是流行，是身份報告。真正成熟的男人，把外型當作職場以外的武器。」最後更嗆：「不服來辯：說穿搭不重要的，通常活得很廉價。」

貼文曝光後，留言區風向一面倒不挺，許多網友痛批：「不管幾歲，還在看名牌來決定價值，才是低價值」「會穿搭的人是：他在穿UNIQLO，而你不知道他在穿 UNIQLO」。還有人曬出頭等艙、商務艙照片，表示自己搭飛機時仍選擇GU、NET或UNIQLO，只因「太舒服整個航程都醒不了」。

費德勒（左圖）、凱特布蘭琪（右圖）是UNIQLO代言人。（翻攝Uniqlo Taiwan臉書）

留言區風向一面倒？ 名人、網紅現身「洗臉」

演員徐灝翔現身留言：「我48歲全身UNIQLO，我入圍今年的金鐘獎最佳男配角」，百萬YouTuber中指通則批評，認為把UNIQLO視為低價值訊號的，多半只是亂搭高價單品。音樂人柯大堡也表示，自己「42歲穿UNIQLO還包色加褲子」，依舊拿過金鐘、入圍金曲。

還有人拿出名人愛穿UNIQLO的實例「洗臉」原PO，包括網球傳奇費德勒（Roger Federer）、影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、張曼玉、戴資穎、許光漢、許瑋甯等人私下也常穿UNIQLO。前台大醫師林氏璧也幽默說，看到品牌大使是凱特布蘭琪與費德勒，「這樣的低價值訊號好像也不錯」。

事實上，平價時尚早已不限於一般消費者。DIOR首位執掌全品牌的創意總監喬納森安德森（Jonathan Anderson）曾公開表示：「我基本上只穿UNIQLO和Levi's」，強調自信才是關鍵。

