戀愛重要守則：愛他的時候可以依賴，但如果「他不愛了」請記得這樣照顧自己

在親密關係裡，每個人理解「被愛」的方式不同。有些男性更容易從具體、直接的行為中感受到伴侶的心意，因此常把以下這些表現視為被愛的證據：

1.說話溫柔、溝通平和：不是用吵架的語氣談事情，而是能讓他感到被尊重、被理解。

2.偶爾主動撒嬌、依靠他：這類親近的小動作常讓伴侶覺得自己被需要。

3.給予肯定與支持：鼓勵、讚賞、認可他的努力，會讓他覺得自己在你心中有價值。

4.在親密上願意與他同步投入：對一些人來說，身體親密是情感的延伸，自然會把這放進「被愛的感受」裡。

廣告 廣告

此外，在外人面前給予尊重、信任他的社交，不過度猜疑，也常被視作伴侶關係中的安全感來源。

但若愛得太用力，反而可能讓對方覺得壓力大。像是不斷猜疑、反覆確認、因焦慮而情緒起伏等行為，雖然背後是深情，對方卻未必能理解，把它當成不信任或負擔。

感情中的熱度本來就可能隨時間變化，有些關係走到後來，也會出現「他似乎沒有那麼在乎了」的情況。這時不一定要立刻抽身，但應該優先照顧自己的情緒，避免在不對等的關係裡越陷越深。

當察覺對方可能沒有投入同樣的心力，可以先做到以下幾點：

誠實面對關係的現況，承認不平衡的地方。

保持冷靜，不被情緒推著走，讓自己能清楚思考。

適度拉開距離，給彼此空間觀察是否還能調整。

把注意力放回自己身上，重新建立生活節奏與自信。

善用朋友與家人的支持，避免獨自承受壓力。

在感情裡受傷並不可恥，但讓自己停下來、回頭看看要的是什麼，能讓未來走得更穩。當一個人開始把心力放回自己身上，也才更有能力遇見真正適合的人。

延伸閱讀

你談的是真戀愛還是假交往？3個徵兆提醒你：別再為不在意你的人耗下去

婚前不敢談錢「婚後更容易翻臉」！這3大現實問題，再愛都要先講清楚