戀愛陷阱加慫恿虛擬貨幣投資 男子險被騙140萬元

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市28歲許姓男子日前在網路上結識1名女網友，對方假意想與他交往，慫恿他拿140萬元向指定的假幣商購買虛擬貨幣，還好許男前往平鎮區環南路的1處銀行領錢時，被機警的行員通報警方前來聯手勸阻，並戳破女網友的騙局。

許男前往銀行提領140萬元時，神情不安，面對行員的關懷提問，言詞閃爍，行員直覺許男應遭到詐騙，一方面拖延他領錢的時間，一方面通報平鎮警分局宋屋派出所，警方說，許男在網路上結識1名女網友，對方噓寒問暖，假意對許男有意思後，讓許男誤會對方會跟他交往，才同意聽信對方的建議，花140萬元買虛擬貨幣投資。

警方舉出許多遭詐案例細細說明對方的手法，加上許男心中本就擔憂受騙，決定不領錢並立即封鎖女網友停止與對方聯繫；平鎮警分局長徐坤隆今天上午前往該銀行，表揚即時阻詐的行員們，感謝他們積極守護民眾的財產安全，他提醒，近期「普發現金」政策已開放登記，詐騙手法不斷翻新，民眾一定要更小心防詐。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

