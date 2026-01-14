戀愛、投資詐騙案件全球升溫 台灣人最常中招的陷阱卻是「它」

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著AI技術快速普及，在提升效率與便利性的同時，另一方面也助長了全球詐騙威脅的升級，無論是內容生成、互動方式，甚至詐騙流程，都變得更加精密且難以辨識。

詐騙組織也因應各國民眾常用的通訊平台與消費習慣，發展出高度「在地化」的詐騙模式。放眼全球，戀愛與投資詐騙持續擴大受害規模，但在台灣，民眾最常碰到的卻是「網購詐騙」。

根據趨勢科技(東京證券交易所股票代碼4704)調查，全球戀愛詐騙、性愛勒索與行為時機操控明顯成長，詐騙集團常透過長時間建立信任關係，創造情感依附，或以高報酬、低風險等話術操弄受害者。

廣告 廣告

但在台灣，詐騙樣態卻呈現不同的輪廓。根據內政部警政署165打詐儀表板統計，「網路購物詐騙」自2025年下半年起，持續位居榜首，詐騙集團常以低於市價、限時、限量搶購等話術誘騙民眾上當。

趨勢科技調查也顯示，台灣近五成民眾曾收過冒充物流公司的簡訊，內容多半以「配送異常」、「需要重新確認地址」為由，誘導民眾點擊惡意連結，這類詐騙並非直接索財，而是先取得個資、帳號或裝置控制權，再進一步延伸成金流詐騙。

台灣網購滲透率高、消費者對線上交易高度熟悉，許多詐騙集團正是利用這種「熟悉感」，以低於市價、限時搶購、現貨清倉等話術，降低消費者的警戒心。

此外，與戀愛與投資詐騙相比，網購詐騙往往金額不高、且是快速完成的交易模式，受害者經常因金額有限而降低警戒，甚至選擇不追究，反而使案件在短時間內迅速累積，這也顯示詐騙主題不斷翻新，並持續鎖定人性弱點，民眾需仍保持高度警覺。

【看原文連結】

更多自由時報報導

我對美製車進口關稅估降至0％ 產業消息人士一句話總結

吃櫻桃正是時候！價格大跌變成市場主流商品 歸功「這國」擴張

大樂透頭獎1注獨得1.1億 獎落這個縣市

踩雷看太多了！修車師傅親曝「最不會後悔買的」4個汽車品牌

