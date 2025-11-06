戀愛9年未上壘！前女友回頭求當固炮 處男傻眼：欲火難耐 結局超展開

生活中心／王文承報導

一名33歲處男剛結束一段長達9年的戀情，當他好不容易遇到心儀的女孩，卻沒想到前女友突然出現，提出希望他成為固定砲友的邀約，讓他陷入兩難。（示意圖／PIXABAY）

隨著時代變遷，性愛觀念逐漸開放，加上現代人工作繁忙，不少人會選擇「速食愛情」以滿足性慾需求。一名33歲處男剛結束一段長達9年的戀情，原因是始終無法感受到前女友的真心付出，當他好不容易遇到心儀的女孩，卻沒想到前女友突然出現，提出希望他成為固定砲友的邀約，這突如其來的提議讓他陷入兩難。

9年未上壘前女友求當固炮 處男傻眼



一名網友在《Dcard》發文表示，他與前女友交往9年。期間，由於女方長期受到嚴重焦慮症困擾，對懷孕有極大恐懼，因此兩人從未有過實質的性行為，他只能用手為女友排解生理需求。然而，他感覺不到女方對這段關係有任何實質心力投入，最終決定結束這段長期戀情。

分手後，他愛上另一名女生。正當他陷入新戀情時，卻接到前女友的訊息，直言自己欲火難耐、找不到合適的人幫忙，甚至大膽提出希望他當她的長期床伴。這突如其來的性邀約讓這位單純的處男陷入困境，他只好上網求助：「女生會比較介意男生是處男，還是有過砲友？」

貼文曝光後，引起網友熱議。有人認為，「你交往9年都不讓你碰，分手後卻可以進入，是不是想找爹？」、「邏輯很怪，交往時不行，分手後卻要你當固定砲友？不如復合算了。」、「不要做出反智行為，前任該斷就斷。」還有人提醒：「你很清楚女方可能會介意，也很清楚前女友可能有其他目的，但你仍想做，只是想找人認同你的想法而已。」、「你甘願當性工具人嗎？撇除感情因素，事實上她有尊重你的情感嗎？」

另一方面，也有不少女生分享看法，認為處男很加分，「約炮真的無法接受，處男反而加分」、「男友是處男很棒，乾淨衛生又專屬我一個」、「怎麼會介意處男？」、「處男超加分，很乾淨，不用擔心有疾病」、「超喜歡處男，只想跟處男交往」。

最後，原PO補充，其實他也不太能接受做炮友，但以為女生討厭要教處男如何行動，因此覺得自己在感情上吃虧，所以才上網詢問。沒想到這反而成了優勢，他完全不用猶豫，已明確拒絕前女友的要求。

