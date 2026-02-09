戀戀桐花馬拉松 2/28截止報名
二○二六年新竹縣第十屆戀戀桐花馬拉松全國路跑賽，訂於四月二十六日在橫山鄉愛情森林公園起跑， 報名到二月二十八日截止 ， 為培養學生培養運動習慣，提升運動參與率，特別新增「莘莘學子組」，縣府歡迎各國小踴躍參與團體報名，跑出健康活力！
新竹縣文化基金會九日表示，桐花又稱「五月雪」，每年四、五月桐花盛開時，是新竹最美的季節，在桐花森林路跑、浪漫揮汗，是很多馬拉松跑者的口袋名單。這次戀戀桐花馬拉松的路線，沿途景點包括內灣老街、木馬道遺址、東窩溪螢火蟲生態區、愛情車站，可倘佯橫山、尖石鄉、關西鎮三個鄉鎮的風光。基金會為推廣運動文化，特別贊助新臺幣50萬元支持路跑活動，結合藝文與運動元素，鼓勵全民參與，展現基金會深耕公共文化、促進健康生活的多元行動。
這次馬拉松賽事的執行長蔡耀全指出，比賽組別有全馬四十二公里、半馬二十一公里、樂活八點五公里三個組別，值得一提的是，在樂活八點五公里組中，特別針對十二歲以下選手（二○一四年以後出生），增設「莘莘學子組」，提供分齡敘獎機制。蔡耀全說明，「莘莘學子組」將採單獨排名敘獎，男、女各取前六名；頒獎時，將由家長陪同上台受獎。
