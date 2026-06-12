戀戀雙溪荷花登場 日夜都能賞花

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炎炎夏日，何不來雙溪賞荷？由新北市雙溪區公所主辦的「戀戀雙溪荷花節」，今（13）日登場。雙溪區以友善耕作方式種植超過七公頃的荷花，並串聯60公頃的友善農地，推廣食農教育，是新北市最大的友善田園區。預計六月下旬進入最佳賞花期，歡迎全國民眾親近自然。

上林荷花園由廢耕地重整，採用天然有機方式種植，除了粉色荷花，還有白色荷花、香水蓮及霸王蓮。夜晚的蓮花池將點亮球燈，7時至9時開放夜間賞荷，展現迷人風情，讓遊客在夏夜中感受荷花的詩意。

雙溪區公所表示，荷花節開幕當天，現場將推出在地有機農產品展售市集，並邀請實力派表演團體演出，活動內容相當豐富。為了維持周邊交通順暢，主辦單位在開幕當日規劃免費接駁巴士，往返於雙溪車站與荷花園之間，自上午八時起至下午五時止，每十五分鐘即有一班車，便利民眾搭乘。