戀戀雙溪荷花節 日夜各有風情

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雙溪區上林荷花園粉色荷花綻放姿態、粉嫩動人。（雙溪區公所提供）

記者蔡琇惠∕新北報導

炎炎夏日何處去，不妨來趟雙溪賞荷，由新北市雙溪區公所主辦「二０二六戀戀雙溪荷花節」將於十三日登場。新北市景觀處表示，雙溪採友善耕作方式種植超過七公頃的荷花，附近還有採友善耕作超過六十公頃的農地，是本市最大的友善田園區。預計六月下旬將進入最佳賞花期，歡迎大家前來賞荷花。

上林荷花園由廢耕地重整而成，以天然有機方式種植，讓人貼近大自然。園內除常見的粉色荷花，亦可見高雅純淨的白色荷花、紅黃紫白的香水蓮及圓葉浮水的霸王蓮，入夜後蓮花池點亮球燈，每晚七至九點開放夜間賞荷打卡，日夜景色各有風情，夏夜晚風隨風擺動。雙溪區公所在荷花節開幕當天將推出在地有機農產品展售市集、邀請表演團體演出等眾多豐富活動，現場並提供免費接駁巴士，由雙溪車站往返荷花園。

景觀處表示，雙溪是新北山城一處靜謐角落，保留了未被過度開發的純樸風貌。賞完荷花，不妨延伸腳步走訪雙溪老街，喜愛秘境探索的朋友，別錯過近年備受矚目的三貂嶺生態友善隧道。