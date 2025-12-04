戀戀197自行車賽12/7登場 請大家配合交管禮讓選手

2025戀戀197自行車賽12月7日將在卑南大圳水利公園熱鬧登場，主辦單位提醒，這次賽事採無封路競賽，請民眾遵循交通管制，禮讓選手通行。

為使自行車活動順暢安全，將於12/7早上06:00~12:00，民眾也可事先查詢交管訊息，當日行程避開賽事路段、時間。

為推廣自行車體育活動，帶動全民自行車運動風氣，2025戀戀197自行車賽12月7日將在卑南大圳水利公園熱鬧登場，屆時將有2800位國內外車友造訪臺東，一起在美麗的東海岸騎乘。主辦單位提醒說，這次賽事採無封路競賽，請民眾遵循交通管制，禮讓選手，並且為選手加油，共同協助賽事順利進行。

「戀戀197自行車賽」是國內歷史悠久並具國際知名度的賽事，今年已經邁入第17屆，廣受歡迎，今年比賽項目共分為130KM菁英組、130KM市民競賽組、100KM挑戰組、100KM電輔車挑戰組四組，2000多位國內外頂級自行車選手及自行車愛好者，齊聚臺東同場競技，更顯示賽事的精彩度與可看性。

比賽將由卑南大圳水利公園出發，沿東海岸公路台11線到成功鎮三仙臺橋原路折返，最後進入197縣道52.3k為終點，全長距離130公里，沿途經過多處東部海岸風景區、197縣道觀景區，山海景色壯麗無限。

主辦單位臺東縣城鄉生活運動協會表示，為使自行車活動順暢安全，將於12/7早上06:00~12:00，在花東公路台11縣(中華大橋→三仙臺大橋路段)及197縣道(52K→60K路段)，各岔路口實施彈性交管，請用路人小心行車，並禮讓選手通過。民眾也可事先查詢交管訊息，當日行程避開賽事路段、時間，以免受到影響。