近日中日關係緊繃之際，賴桑以「吃壽司挺日本」登上社群版面，又高調紀念在徐蚌會戰殉國的國軍將領黃百韜，並宣稱「我們應該緬懷的是國軍官兵，而不是共諜」。兩個看似毫無關聯的動作，放在東亞局勢與台灣歷史記憶的脈絡中，卻顯得格外刺眼，也暴露了戀殖政客在歷史與政治上的矛盾與荒謬。

國軍百年歷史當中，最輝煌的是八年抗戰的勝利；最深沉的挫敗，則是國共內戰的全面潰敗。抗日戰場上的英魂，是今天台灣人共同的歷史資產；而內戰的傷痕，則是族群與記憶仍未癒合的斷層。然而，賴桑卻在短時間內，把這兩段厚重的歷史切割為兩種政治素材，一方面以「公開吃壽司」向日本示好，一方面以「反共」框架重新詮釋國軍將領的犧牲。

對日本釋出善意本非問題，台灣在區域安全中尋求夥伴是現實需要。但在中日緊張升高、歷史記憶再次成為敏感神經的此刻，總統用「吃壽司」這樣戲劇化的方式示愛，不但空洞，甚至近乎輕佻。那種姿態彷彿把殖民與戰爭的痛楚壓縮成一張社群照片裡的配角，把台灣百年歷史的陰影化為一盤任意消費的美食。

紀念黃百韜將軍，原本應是莊嚴的歷史反思，然而賴桑卻以一句「不是共諜」將其重新置入今日的鬥爭框架，把複雜的國共內戰簡化為一條政治標籤。這種敘事不僅忽略抗日與內戰的本質差異，也模糊了國軍將士真正的歷史意義，他們不是某種政黨的工具，而是為各自信念付出生命的靈魂。

然而，一位領袖若真心尊重國軍歷史，怎能同時以戲劇化的方式向曾侵略中國、造成千萬同胞死難的日本示好？當領袖在鏡頭前以輕浮姿態親日，又轉身向抗日軍人致敬，其矛盾、其輕率、其象徵上的自我撞擊，難道不是人格分裂？

真正的問題在於，賴桑把歷史當成可以隨意剪貼的政治舞台，而非值得敬畏的真實。他不以誠實面對歷史，而是依照政治需求擷取片段；他不在歷史中尋求理解，而是在符號中尋求掌聲。這種態度不僅削弱了他發言的道德力量，也讓人民清楚看見一位領袖在重大議題上缺乏一致性與內在誠懇。

台灣當下最需要的不是「親日的姿勢」或「反共的口號」，而是能在複雜局勢中保持清醒、尊重歷史，並真正理解這片土地記憶的人。抗日的血、內戰的痛、戒嚴的陰影、民主的重生，沒有哪一段是可以被輕率消費的!

而賴桑此刻最該明白的是，領袖的聲望不是用符號堆砌，而是靠誠實、謙卑與一致所築成。歷史會記得誰把它當成鏡子，誰又把它當成舞台布景。

台灣需要的從來不是在國際鏡頭前追求掌聲的政客，而是能在歷史深處聽見真相的人，只有懂得尊重過去的人，才有資格帶領人民走向未來。（作者為海外作家）