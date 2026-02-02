戀畫臺東聯展2/3開展 邀民眾感受臺東在地美學

社區大學邀請卡

時光車站：走進青春歲月入口的臺東舊站/作者蕭友筑

蘭嶼角鴞/作者林謙燕

飛躍青春/作者洪筠婷

臺東縣社區大學主辦第五屆「戀畫臺東」作品聯展，自2月3日起至3月1日止於臺東縣政府文化處藝文中心正式展出，本次展覽共集結社大9個班級學員的創作心血，呈現75件精彩作品，內容涵蓋創作者對家鄉土地、個人成長及生活點滴的深刻體察，活動採免費參觀，邀請各界藝文愛好者蒞臨，感受藝術與日常生活的完美融合。

臺東社區大學校長熊同鑫指出，社大自2001年成立以來，致力於推動終身學習與在地認同，這次聯展不僅是學員的成果發表，更是一場關於在地生活的分享會，每件作品都傳遞了創作者對這片土地最深情的生活告白，讓民眾看見不同視角下的臺東之美。

臺東文化處表示，展覽以「臺東」為核心主題，作品蘊含創作者的青春回憶、親情羈絆以及對自然環境的關懷，學員們透過圖像與文字的力量，梳理個人生命歷程並記錄在地人文風景。展覽期間自2月3日起至3月1日，民眾可前往臺東藝文中心一樓大廳欣賞，共同感受創作者筆下的臺東記憶與感動。