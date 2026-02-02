「戀畫臺東」臺東縣社區大學第五屆作品聯展 藝文中心開展

由臺東縣社區大學主辦「戀畫臺東」作品聯展，自2月3日起至3月1日止在文化處展出（見圖），並將於7日(六)上午10時在臺東藝文中心一樓大廳舉行開幕式，展覽免費參觀，誠摯邀請各界蒞臨欣賞。臺東縣社區大學誠摯歡迎各界藝文愛好者前來參與開幕活動，一同聆聽創作者分享創作理念。

臺東縣政府文化處李吉崇處長表示，臺東社大致力民眾終身學習、發揮生命潛力，在專業老師們的引導下，社大學員們皆以其獨特視角，融入在地生活的體察與情感，將生活景物的細膩觀察轉換成生動畫面，讓民眾看見藝術如何走入日常，讓「藝術生活化、生活藝術化」成為紀錄生活的重要載體，更展現了創作者對日常點滴的不凡感動。

廣告 廣告

臺東縣社區大學熊同鑫校長說明，臺東社大作為2001年成立的終身學習機構，秉持在地認同、文化共學及地方創生、提升公民素養、減緩城鄉差距，還有提供經驗知識的通識教育，讓大眾可以就近進行多元學習；此次「戀畫臺東」聯展不僅是學員們的學習成果展現，更是一場關於「在地生活」的分享會，每一件作品都在向大眾傳遞創作者對這片土地最深情的生活告白。

李吉崇處長進一步說出，「戀畫臺東」以「臺東」為核心，將社大9個不同班級學員的創作心血，透過75件精彩作品逐幀將臺東生活記憶轉化為筆下的色彩與線條，蘊含創作者個人成長軌跡、青春歲月的回憶、家庭與親情的羈絆等等鐫刻入畫。除了透過創作者對生活的細膩觀察及對個人生命的梳理，展覽中亦不乏對臺東自然環境與地方人文的關懷，學員們利用圖像與文字交織出的力量，展現出對臺東日常生活的獨特體悟。