戀童殺人犯出獄…才數小時就被槍殺！受害男童母：很高興他死了

私刑正義？巴西一名因戀童、殺人被判42年的男罪犯，近在服刑20年後外役監，但他離開監獄後出小時就遭到槍殺。消防人員獲報後，到場確認他的死亡，他的遺體將進行法醫相驗程序。受害者的母親則回應，「正義得到了伸張」。

根據《太陽報（The Sun）》報導，巴西46歲的達席爾瓦（Ferreira da Silva）因在2005年10月28日誘騙一名9歲男童到工地中，不僅對他性侵，還將其殺害埋葬在附近。10天後他再度襲擊另一名男孩，但這名男孩僥倖逃脫，案件才因此曝光。事後，達席爾瓦因性侵兒童、殺人罪行被判42年監禁。

法庭審訊期間，達席爾瓦一度承認性侵、殺害男童，但隨後又拒絕認罪。這起駭人聽聞的案件在當時引發社會譁然，約有500人試圖強行闖入警局對他進行私刑，但是警方使用胡椒噴霧、鳴槍阻止民眾。近日達席爾瓦獲外役監許可，這意味著他只要在晚上返回監獄即可，白天他可以外出。

令人驚訝的是，達席爾瓦在出獄幾小時後，就遭到兩名嫌犯槍殺。監視器畫面顯示，兩名蒙面的持槍歹徒，在達席爾瓦離開一家酒店時逼近他，其中一名同夥則出面攔住其他酒店客人，達席爾瓦看到槍就將雙手放腦後，隨後遭到另一名嫌犯近距離對他開槍射擊，最後，達席爾瓦倒臥在人行道上。

消防人員獲報後抵達現場，確認達席爾瓦已經死亡，他的遺體將進行法醫相驗，現場發現3個彈殼。對此，當年慘遭殺害男童的母親表示，「正義得到了伸張，但對我來說，這花了太長時間」，她坦言兒子已經死去，再也無法挽回，但很高興兇手不會再殺害其他孩子，「今天，看到他死了，我知道如果我有機會殺了他，作為一個母親，我也會這麼做」。

