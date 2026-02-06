「戀童癖富豪」醜聞沒能拖垮川普，竟成英國政壇最大未爆彈！經濟學人：施凱爾用人不當，工黨政府面臨最大危機

去年2月，即將出任英國駐美大使的彼得・曼德爾森（Peter Mandelson），面對《金融時報》追問他與美國富豪淫魔艾普斯坦的關係時，直接爆粗口回嗆「我不談，你們都去死」。 一年後的現在，當艾普斯坦的私密電郵曝光，曼德爾森的醜聞已無處可藏。《經濟學人》2月4日直指，施凱爾（Sir Keir Starmer）明知風險仍放行任命，親手把政府推上了正當性全面動搖的風口浪尖。這位標榜「守程序、反醜聞」的首相，該如何應對英國本世紀最嚴重的政治醜聞？

明知風險仍放行，曼德爾森醜聞燒到唐寧街

在曼德爾森勳爵對媒體大放厥詞的一年後，他已黯然離開政治舞台，卻給施凱爾政府留下極難收使得爛攤子。去年9月，外流電郵顯示曼德爾森曾質疑艾普斯坦（Jeffrey Epstein）因誘拐未成年少女遭定罪的判決，他也因此失去駐美大使職位。

1月30日再曝光的一批信件，揭開曼德爾森與艾普斯坦之間更為親密的往來。兩人在信中嘻笑談論脫衣舞孃，調侃「下面很雄偉的年輕男子」，同時穿插討論政治生涯結束後後、價值數百萬美元的工作機會，甚至隨意外洩政府機密文件。這批信件上政治迅速升級為刑事調查，更讓矛頭指向當今英國首相施凱爾：放行曼德爾森任命的他，還有什麼資格留任？

英國駐美大使曼德爾森，身著白色浴袍與艾普斯坦談笑。（艾普斯坦50歲生日冊）

《經濟學人》指出，施凱爾自詡的「政治使命」就是防止這類事情發生，他注重程序而非信念，在前首相強生（Boris Johnson）三年混亂、醜聞不斷的執政後，施凱爾的施政風格顯得格外可靠。

然而，曼德爾森事件顯示，在政治算計面前，程序正確根本不值一提。曼德爾森確實通過審查，唐寧街也心知肚明，他在艾普斯坦定罪後仍維持密切往來；即便如此，施凱爾仍一意孤行，將程序原則拋諸腦後。這位因犀利抨擊強生而崛起的首相，如今他的政府，卻愈來愈像他所唾棄的醜聞不斷、政治常規屢遭踐踏的前任。

空洞政府靠誰撐？新工黨老將的政治回魂

在充斥政壇老兵、派系鬥爭時常近乎失控的英國工黨中，施凱爾原本被視為清新、務實、講求公平的例外。但曼德爾森的任命，終究回到老路：靠的是人脈與派系位置。《經濟學人》指出，這項任命的關鍵推手，是首相最具影響力的顧問麥斯威尼（Morgan McSweeney），正是他力主讓曼德爾森拿下駐美大使這個要職。

諷刺的是，首相本人與曼德爾森並不親近，過往互動僅止於旁敲側擊的建議，甚至還被對方在播客上嘲諷「太胖了」。沒有親信圈子的首相施凱爾，卻仍莫名其妙栽在裙帶關係上。

在《經濟學人》眼中，施凱爾領導的是一個空洞的政府。為了撐場面，他大量召回「新工黨」時期的人物，讓昔日黃金年代的舊幕僚重返權力核心。曼德爾森則被期待端出那套老練而冷硬的手腕——這位被稱為「黑暗王子」的上議員，自認什麼場面都見過。至於他的缺陷，無論是詭異的商業往來，還是與惡名昭彰的性犯罪富豪維持長期友誼，在團隊眼中都成了可以用「專業」折抵的成本。

新聞小辭典 「新工黨」時期指英國工黨於1990年代中後期至2010年、由布萊爾（Tony Blair）與布朗（James Brown）主導的改革時期，接納市場經濟與「第三條路」，強調機會均等與社會公正，結合自由市場與社會政策，並由曼德爾森等人塑造其現代化形象。

曼德爾森，一名政治巔峰停在三十年前的人，被重新迎回權力核心。他的「回魂」讓1990年代的政治文化一併復活：兩個男人透過電郵，嘻嘻哈哈地聊著和脫衣舞孃上床。

坐在假駕駛座上的首相，救命稻草只剩運氣

《經濟學人》認為，施凱爾如今能提出最好的、也最難堪的辯解，就是說把曼德爾森派駐美國並非出於他本意，而是聽從顧問建議。這正好對上工黨內部對他的私下評價：不太聰明、容易被操控。在描述施凱爾崛起過程的《Get In》一書中，顧問們帶著幾乎不加掩飾的輕蔑，形容施凱爾坐在倫敦輕軌無人駕駛列車的假控制台前，卻自以為在掌舵。最終，這班「施凱爾列車」還是翻車了。

在《經濟學人》看來，施凱爾之所以還能坐在首相位子上，只是靠著那些其實並不服他的國會議員勉強撐著。後座議員私下怨氣四起，擔心自己可能在35歲前就被這場風暴掃出政壇，而導火線正是首相把政府拖進一樁毫無必要、又與戀童癖相關的醜聞。

更難堪的是，去年被撤換的前大臣們才發現，曼德爾森在白宮吃著小點心的同時，仍在對內閣改組指指點點。被撤職已夠難受，更羞辱的是，還得受制於一個注定會被寫進史冊、成為21世紀普羅富莫（John Profumo，1960年代政治人物，因婚外情、間諜醜聞導致保守黨政府垮台）的人物。

2026年1月14日，英國首相施凱爾離開唐寧街10號，前往國會出席首相質詢。（美聯社）

目前，唯一可能救施凱爾一命的，或許只剩下他過去屢屢受惠、卻常被低估的因素——純粹的好運。施凱爾的一些潛在挑戰者，例如衛生大臣斯特里廷（Wes Streeting），與曼德爾森的關係甚至比首相更近。事實上，對曼德爾森的誤判並非施凱爾一人之過，即使他的缺陷人盡皆知，工黨內部長年難以抗拒這位前大臣」的魅力與手腕。連比施凱爾更有天分的政治人物，也曾在他身上失足。

不過，但再多好運，終究敵不過一次次的愚蠢決策。施凱爾對於這點並非全然不自知，在一次少見的清醒時刻，他提醒內閣同僚：公眾在這場風暴中看到的並非個人，而是整體的政治人物。他理解曼德爾森所象徵的那種毫無羞恥的權力文化，對政治體制具有致命腐蝕力。然而，《經濟學人》冷冷評價道：若施凱爾真的相信這一點，他現在就該拍拍屁股走人。

