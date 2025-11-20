戀綜女嘉賓大解放！「曬內衣照正面爆擊」成辣模界IU

辣模車有珍（차유진）被讚為「辣模界IU」。（圖／翻攝自車有珍 IG）





曾出演過戀愛實境節目《喜歡的話請響鈴咔！咔！咔！》辣模車有珍（차유진），因其火辣身材以及神似IU的長相，讓她吸引許多粉絲喜愛，率性的她更是不吝嗇分享好身材，連續多年拿下知名內衣代言，近日在社群上的火辣模樣更是吸睛。

車有珍近日在IG上分享了一組內衣代言的照片，可以看見身穿了性感豹紋，加上攝影師的構圖，大方展現了北半球、事業線還有纖細長腿，而毛外套要遮不遮的模樣，更是讓粉絲看的心癢難耐。

素來穿搭性感的車有珍，十分樂於在IG分享自己的穿搭日常，從低胸到熱褲無一不可駕馭，魔鬼身材搭配甜美無辜的臉蛋，都讓她掀起討論。



